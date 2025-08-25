תא"ל (מיל') ראם עמינח היה חבר בפורום המטה הכללי, ועוסק שנים בשילוב חרדים בצה"ל, מתייחס לסערת הגיוס ולמעצרי העריקים החרדים. לדבריו, על המערכת הצבאית לנקוט בגישה מתונה: "עריק שמגיע מרצונו להתגייס - צריך לעודד אותו, לא להעניש. ההיגיון הצבאי שונה מההיגיון האזרחי, וכשמתבוננים מהצד לפעמים זה נראה לא הגיוני. אבל חייבים להבין את המורכבות."

לדבריו, בצה"ל שינו לאחרונה מדיניות: במקום לשלוח צווי גיוס רק לחלק מהחרדים - מה שיצר תחושה של "סוג ב'" - נשלחים כיום צווי גיוס לכולם, כדי לשדר אחידות. עם זאת, הוא מסתייג מהמהלכים האגרסיביים של מעצר חרדים וממליץ על גישה אחידה ונעימה יותר.

ביחס לשאלה החרדית הנפוצה למה לא מגייסים ערבים, אמר עמינח כי מדובר בסיכון ביטחוני: "אם נגייס את כולם נצטרך לתת להם נשק ולשתף אותם בסודות צבאיים, וזה סיכון שהמדינה לא יכולה לקחת. יש יחידים שמשרתים, אבל לא קולקטיב."

עמינח מציע מתווה ברור לגיוס חרדים: "נכנס חרדי - יוצא חרדי". כלומר, הצבא אינו צריך לשנות את זהות המתגייסים, אלא להבטיח להם תנאים מותאמים. לדבריו, "החרדים אינם פרזיטים. הם מקריבים את חייהם למען התורה, והצבא חייב ללמוד להכיל את המורכבות הזו. כדי שזה יצליח צריך סגל חרדי אמיתי, בתי מדרש שונים בתוך הצבא, ותהליך הדרגתי שמאפשר לשלב לימוד תורה לצד שירות צבאי."

בביקורתו על גדוד הנח"ל החרדי אמר עמינח כי הוא גייס בעיקר את "שולי החברה החרדית" ולכן לא הצליח לשכנע את המיינסטרים החרדי. "הצבא יכול להכיל חרדים," סיכם, "אבל עד היום הוא לא עשה זאת נכון. יש סימנים לשיפור - והכיוון חייב להיות גיוס בהבנה ולא בכפייה."