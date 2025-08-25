כיכר השבת
"לחשב מסלול מחדש"

הקצין הבכיר בראיון מפתיע ומלא רגישות לסוגיית הגיוס החרדי | צפו 

תא"ל (מיל') ראם עמינח מתייחס לסערת גיוס החרדים וטוען כי הפתרון אינו בכפייה אלא בהבנה הדדית. לדבריו, צה"ל עשה טעות היסטורית כשניסה לגייס רק את שולי החברה החרדית - וכך הרחיק את המרכז החרדי מהשירות| צפו (חרדים, צבא)

תא"ל (מיל') ראם עמינח היה חבר בפורום המטה הכללי, ועוסק שנים בשילוב חרדים ב, מתייחס לסערת הגיוס ולמעצרי העריקים ה. לדבריו, על המערכת הצבאית לנקוט בגישה מתונה: "עריק שמגיע מרצונו להתגייס - צריך לעודד אותו, לא להעניש. ההיגיון הצבאי שונה מההיגיון האזרחי, וכשמתבוננים מהצד לפעמים זה נראה לא הגיוני. אבל חייבים להבין את המורכבות."

לדבריו, בצה"ל שינו לאחרונה מדיניות: במקום לשלוח צווי גיוס רק לחלק מהחרדים - מה שיצר תחושה של "סוג ב'" - נשלחים כיום צווי גיוס לכולם, כדי לשדר אחידות. עם זאת, הוא מסתייג מהמהלכים האגרסיביים של מעצר חרדים וממליץ על גישה אחידה ונעימה יותר.

ביחס לשאלה החרדית הנפוצה למה לא מגייסים ערבים, אמר עמינח כי מדובר בסיכון ביטחוני: "אם נגייס את כולם נצטרך לתת להם נשק ולשתף אותם בסודות צבאיים, וזה סיכון שהמדינה לא יכולה לקחת. יש יחידים שמשרתים, אבל לא קולקטיב."

עמינח מציע מתווה ברור ל: "נכנס חרדי - יוצא חרדי". כלומר, הצבא אינו צריך לשנות את זהות המתגייסים, אלא להבטיח להם תנאים מותאמים. לדבריו, "החרדים אינם פרזיטים. הם מקריבים את חייהם למען התורה, והצבא חייב ללמוד להכיל את המורכבות הזו. כדי שזה יצליח צריך סגל חרדי אמיתי, בתי מדרש שונים בתוך הצבא, ותהליך הדרגתי שמאפשר לשלב לימוד תורה לצד שירות צבאי."

בביקורתו על גדוד הנח"ל החרדי אמר עמינח כי הוא גייס בעיקר את "שולי החברה החרדית" ולכן לא הצליח לשכנע את המיינסטרים החרדי. "הצבא יכול להכיל חרדים," סיכם, "אבל עד היום הוא לא עשה זאת נכון. יש סימנים לשיפור - והכיוון חייב להיות גיוס בהבנה ולא בכפייה."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כל שונה וחשוב! מגלה רגישות והבנה, מוצר שכל כך חסר..
ערן
צהל היה ונשאר מיסיון הגדול בעולם
נכון
4
הצילני מיד אחי מיד עשיו...גם שהוא מתנהג כאח
חח
תתביש לך .שנאה כזו ? איפה למדת.?
חרדי
3
הוא האיש כי מסית נגד לומדי התורה ברשתות החברתיות ואתם נופלים בפח שלו...
אחד
2
המראיין רהוט וברור כיף לצפות בו!
חייבת לפרגן
1
ואני לתומי חשבתי כי יש לנו עסק עם ציבור ירא שמיים בעל ערכים מוסר ומצפון ולאחר שמחת תורה ציפיתי שכולם ירוצו להתגייס ולא יעמדו מנגד כשדם יהודי נשפך .מתברר שהתבדתי.
משה קליינר

