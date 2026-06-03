הכתב הפוליטי בריאיון: "הפלג הקיצוני ניצח את המיינסטרים"

הכותרת הדרמטית של עיתון 'יתד נאמן' - "וכי תבואו למלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם" - שליוותה את כינוס 'קרן עולם התורה', הכתה גלים והבהירה לכל מי שעוד היה לו ספק: המגזר החרדי מרגיש תחת מתקפה קיומית. הדיבורים על "צוררים", "פיקוח נפש" ו"נשקים שלופים" הפכו מחילופי האשמות שגרתיים לשפה הרשמית של המיינסטרים החרדי.

בראיון נוקב במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' שוחח המגיש משה מנס עם אבי מוסקוב, הכתב הפוליטי של רדיו 'קול ברמה', כדי להבין לאן פנינו מועדות: האם אנחנו בעיצומה של מלחמת אזרחים, מהן תוכניות המגירה הכלכליות הדרמטיות של גדולי ישראל, ואיך דווקא ממשלת שמאל עשויה להיות חבל ההצלה של עולם התורה?

מלחמה מסוג אחר: התוכנית להקרסת בנקים וחרם חברות

"השאלה היא איך מגדירים מלחמה, אבל התשובה היא כן – אנחנו במלחמה", פותח מוסקוב בנחרצות. "זו מלחמה מסוג אחר, לא מלחמה פיזית לבינתיים. אנחנו עדיין לא שם, כרגע יש רטוריקה חריפה מאוד. למרות שראינו את אנשי 'הפלג הירושלמי' מפגינים ויוצאים לרחובות, המיינסטרים החרדי והמפלגות עדיין לא מדברים על הפגנות ענק ברחובות, למרות שזה משהו שדובר בו ועדיין מדובר".

אז איפה המלחמה מתנהלת בפועל? לדברי מוסקוב, זירת המערכה המרכזית כרגע היא כלכלית, ושם נשלחים חצים שלא נראו מעולם במגזר.

"האירוע כרגע הוא בעיקר צעדים אופרטיביים כלכליים", חושף מוסקוב. "'דגל התורה' מקימה בימים אלה ועדה מקצועית שתבחן את הכלים ואת היכולות כיצד לפעול מול הגזירות הללו. עכשיו מדובר באירוע הרבה יותר רציני מבעבר: מדברים על הקרסת בנקים ועל חרם צרכני על חברות משק גדולות. הדבר הזה עלה כבר בעבר על שולחנם של גדולי ישראל, אבל זה לא היה מספיק ברמת רצינות כזו. עכשיו, כשטוענים שזו ועדה אמיתית ולא רק כלי לרצות את הבייס, אנחנו באירוע אחר לגמרי".

"אנחנו לקראת כאוס: לא אופתע אם יישפך דם"

המראיין משה מנס מקשה ומזכיר את התמונות הקשות מהשטח – פגיעה בניידות משטרה ופריצה לתחנות, ושואל ישירות: "אתה תהיה מופתע אם יהרגו כאן שוטר או חייל בימים הקרובים?".

תשובתו של מוסקוב מצמררת ומבהירה את גודל השבר:

"אני אהיה עוד פחות מופתע אם יהרגו חרדי. בעיניי זה לא יהיה מפתיע. אבל דרך אגב, גם שוטר – אני לא אהיה מופתע אם יהרגו פה שוטר בטעות או בכוונה. משה, אנחנו לקראת כאוס. זה האירוע".

מוסקוב מסמן את נקודת המפנה הדרמטית ביותר שהתרחשה בשבועות האחרונים בתוך הבית החרדי פנימה: "תסתכל על ההפגנות. לאורך שנים, המפלגות החרדיות – דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס – התנערו מההפגנות של הפלג הירושלמי. ראינו גינויים, ובטח שלא ראינו אזכורים בתקשורת של המיינסטרים. רוב הציבור החרדי לא השתייך לדברים האלה.

"אבל פתאום, כשאתה מדבר עם אנשים – אברכים צעירים, בחורי ישיבות מהמיינסטרים הכי קלאסי – יש הזדהות מוחלטת, כמעט מוחלטת, עם ההפגנות הללו. לראשונה בהיסטוריה של הציבור החרדי במדינה, לפחות בעשרות השנים האחרונות, ההפגנות האלה מקבלות לגיטימציה בתוך הבית פנימה. עד היום הייתה סלידה מוחלטת. נכון שבעיתון של הבוקר עדיין אין אזכור להפגנה, אבל בתוך הבתים – מלא ליטאים קלאסיים ונורמטיביים מקשיבים לקווים על מעצר הבחורים, כי הם מרגישים שבאים לעצור את הילדים שלהם, את האחים שלנו".

כתב אישום נגד הנציגים: "שלחנו אתכם ופישלתם ביג טיים"

כשנשאלת שאלת האשמה, מוסקוב אינו מהסס ומפנה אצבע מאשימה ישירה וחדה לעבר ההנהגה הפוליטית החרדית.

"מי אשם? בראש ובראשונה, המפלגות החרדיות", הוא קובע. "אלו האשמים המרכזיים לסיטואציה אליה הגענו, בעקבות סדרת כישלונות פוליטיים טראגיים לאורך כל הקדנציה הזו, לאורך שלוש וחצי השנים האחרונות.

"בסוף, אנחנו שלחנו את הנציגים שלנו לכנסת בשביל דבר אחד בסיסי: להביא לנו חוק גיוס, להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, לדאוג לתקציבים לעולם הישיבות ולחינוך. והם נכשלו בדבר הכי בסיסי. הם יכולים לבוא עם תירוצים משונים – שזה לא בידינו, שזה היועמ"שית, שזה בג"ץ, נתניהו, אדלשטיין או גלנט. אבל במבחן התוצאה – שלחנו אתכם ופישלתם ביג טיים".

מוסקוב מוסיף ומבהיר: "אני לא מסיר אחריות מנתניהו, ובוודאי שלא מהיועצת המשפטית לממשלה – שהיא האויב הגדול בסיפור הזה מבחינה משפטית ופוליטית – אבל הנציגים שלנו הם אלו שנכשלו במבחן התוצאה".

הפתרון המפתיע: חוק גיוס יעבור רק עם השמאל

לקראת סיום הראיון, מציג מוסקוב תזה פוליטית מפתיעה, שעשויה להרים גבות רבות ברחוב החרדי, אך הולכת ומקבלת לדבריו לגיטימציה רבה בקרב מקבלי ההחלטות: חבל ההצלה של עולם התורה נמצא דווקא בצד השמאלי של המפה הפוליטית.

"הפתרון, וזו דעה אולי לא פופולרית אבל היא מקבלת יותר ויותר לגיטימציה לאחרונה, הוא להקים ממשלת מרכז עם נטייה שמאלה, יחד עם החרדים", מפתיע מוסקוב. "צריך להתפלל שהחרדים יהיו לשון מאזניים אחרי הבחירות הקרובות. במידה והמפלגות החרדיות יהיו לשון המאזניים, אנחנו יודעים שלשמאל – לפחות בחלק ניכר ממנו – לא תהיה שום בעיה לשבת איתן. אם בנט ישב עם מנסור עבאס, לא תהיה לו בעיה לשבת עם גולדקנופף, קל וחומר בן בנו של קל וחומר לגבי אייזנקוט או יאיר גולן. אם המפלגות החרדיות יהיו אלו שיכולות להחתיר ראש ממשלה, השמאל ישב איתן בשמחה".

הסיבה לכך, לפי מוסקוב, היא הנדסת התודעה המשפטית והתקשורתית בישראל:

"הדרך היחידה להעביר חוק גיוס עם לגיטימציה ציבורית, תקשורתית ובעיקר משפטית – היא אך ורק דרך השמאל. בימין לא יתנו לזה לעבור. כשזה קורה אצל נתניהו, התקשורת, מערכת המשפט ובג"ץ יעמדו על הרגליים האחוריות ולא יתנו לזה לעבור לעולם. אבל אם זה יעבור במשמרת של השמאל? פתאום תראה שהכל בסדר, הכל 'סביר' ו'מידתי'. פתאום זה לא ייקרא 'חוק השתמטות', פתאום יקראו לזה בכבוד 'חוק הגיוס'".