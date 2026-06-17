היום בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס נפתח במונולוג נוקב המציב מראה מורכבת מול אנשי התקשורת במגזר החרדי. מנס שיתף בשיחה שקיים צייצן מפורסם ברשתות החברתיות, אותו איש תקשורת תקף בחריפות דרמטית את האלימות המשטרתית בהפגנות "הפלג" אלא שמאחורי הקלעים, ראה מנס את אותו אחד צוחק מסרטונים הלועגים למפגינים המוכים. כשמנס עימת אותו עם הפער בין הזעזוע הפומבי לבין המציאות, השיב לו העיתונאי בכנות מבהילה: "אני חייב להזדעזע – בשביל הציבור. אם אני אצדיק את המשטרה יהרגו אותי. אבל אם אתה שואל אותי? צריך לפרק אותם במכות. מי שחוסם באלימות את הכביש – יקבל אלימות".

מנס לא נשאר חייב, וביקר את תופעת ה"וואט-אבאוטיזם" וההשוואות למפגיני קפלן, תוך שהוא מדגיש כי למרות חילוקי הדעות הפנימיים במגזר, אי אפשר להצדיק אלימות כה קשה שמופנית, שוב ושוב, בעיקר כלפי המגזר החרדי. בסיום המונולוג שיתף מנס עקיצה פנימית בין אברך "עצניק" לליטאי מהזרם המרכזי: כשנשאל הליטאי למה הם לא מצטרפים למלחמה ברחובות, ענה: "ככה זה היה תמיד בהיסטוריה, יש את אלו שיוצאים למלחמה ויש את אלו שיושבים ולומדים".

איפה המשטרה כשצריך אותה?

חלק נוסף בתוכנית הוקדש לאוזלת היד של משטרת ישראל בטיפול בפשיעה אזרחית. מנס העלה לשידור את סיפורה המקומם של אנה זיפר, שפרסמה ברשתות החברתיות קריאה נואשת לעזרה לאחר שעברה תאונת פגע וברח קשה באזור מחלף גנות בכביש 4, בעת שרכבה על אופנוע.

"רק לי נשמע הזוי שאזרחים שנפגעו בתאונה צריכים להפוך לבלשים ולחקור בעצמם מי פגע בהם, במקום שהמשטרה תעשה את העבודה שלה?" תהה מנס בכאב, והצביע על חוסר האיזון בין הכוחות הרבים שמשקיעה המשטרה בפיזור הפגנות לבין הטיפול ברשלנות פושעת בכבישים.

תגלית של פעם בחיים: שני פסלי שיש נחשפו בבנימינה

בגזרה הארכיאולוגית, התוכנית אירחה את הארכיולוג אלירן אורן, ממנהלי אתר החפירות של רשות העתיקות בבנימינה. אורן סיפר בהתרגשות על תגלית מרהיבה שנחשפה ממש במקרה במהלך עבודות על פרויקט 'השדרה המהירה' של רכבת ישראל: שני פסלי שיש נדירים בני כ-1,700 שנה, המתארים דמויות מהעולם היווני-רומי, מהתקופה שבה הרומאים שלטו בארץ.

ביקורת מוזיקה: בינה מלאכותית – לא בבית ספרנו

עוד בתוכנית יצאנו נגד הטרנד החדש במוזיקה החסידית: קליפים מבוססי בינה מלאכותית (AI). הוא התייחס לקליפ החדש לשיר "אשרי רבו" של יואלי דוידוביץ, אהרלה סמט ומקהלת נשמה, ששווק כ"בשורה ויזואלית מהפכנית".

"בואו. לא חייבים קליפ," פסק מנס "זה לא ראשון מסוגו, ו-AI זה כבר ממש לא מגניב. השיר טוב אבל אין שום צורך בקליפ הזה.

ולסיום: כשהישראלים הביסו את לבנון

את התוכנית חתם מנס בנימה היסטורית מרתקת, עם סרטון של הוראל אסיה ממיזם "היסטוריז", שחזר לימי קום המדינה והציג סיפור שכמעט ונשכח: הימים שבהם נבחרת ישראל בכדורגל שיחקה וניצחה את נבחרת לבנון, כשבשורותיה מככב שחקן ערבי-ישראלי.