מחאת הרכבים החרדית: למה הליטאים נעדרים?

שלום וברוכים הנמצאים בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס. והיום בתוכנית נציג אגודת ישראל סגן ראש עיריית ירושלים, צחי ברים על הציפייה למחאת הרכבים ומה עתיד להתרחש, נתנאל אייזק על מחאה אפקטיבית וגם הכתב הצבאי שי לוי (mako), בביקורת קשה וחסרת פשרות על הסתרת האמת מהציבור בבוץ הלבנוני.

״אין דרך בלי דרך התורה" • צחי ברים לקראת שיירת הרכבים

שעות ספורות לפני מה שמסתמן כאירוע דרמטי, שוחחנו עם צחי ברים, סגן ראש עיריית ירושלים מטעם אגודת ישראל, על מחאת הרכבים. מדובר ביוזמה של שיירות רכבים שיצאו מכ-20 מוקדים שונים ברחבי הארץ ויתנקזו לכיוון כביש 10, במטרה להשמיע זעקה ברורה נגד הניסיונות לפגוע בעולם התורה ולעצור בחורי ישיבות ואברכים.

כאשר נשאל ברים על היעדרותם הבולטת של חלקים מהציבור הליטאי מהיוזמה, הוא הציג תמונת מצב מורכבת ומכבדת: לכל זרם יש את הדרך שלו ברים הסביר כי רבנים וראשי ישיבות מהמגזר הליטאי בחרו שלא להשתתף בגלל החשש העמוק מגלישה לאלימות. לדבריו, הם רואים את התיעודים הקשים מהפגנות של קבוצות אחרות (כמו 'הפלג הירושלמי') ומפרשים התנהלות כזו כחילול השם ולא כקידוש השם. החשש המרכזי בעולם הליטאי הוא מפני "נהג אחד שיעשה משהו לא בסדר", ובכך יגרום למצב שבו "שכרנו ייצא בהפסדנו". עם זאת, ברים מדגיש כי אף רב לא יצא באופן אקטיבי נגד המחאה הזו, והיא זוכה לתמיכה שקטה ואף לבקשות הצטרפות מצד גורמים בכירים במגזרים נוספים.

מוכרים פנטזיות לציבור" הכתב הצבאי שי לוי על הבוץ הלבנוני ואובדן האמון

בזמן שברחובות ההיסטוריה נכתבת דרך מחאות, בחזית הצפון הלוחמים ממשיכים לדמם במערכה מורכבת. הכתב הצבאי שי לוי (mako) הגיע לתוכנית ומציג תמונה מדאיגה מאוד על המתרחש מאחורי הקלעים של הלחימה בלבנון, ומזהיר את האזרחים: "אל תירדמו".

לוי משווה בכאב בין ההישגים המדהימים של תחילת המערכה (מבצע הביפרים וחיסול נסראללה) לבין המציאות הנוכחית בלבנון. לדבריו, הצבא שותף ל"נפילה אסטרטגית" ומייצר תוכניות עם תרחישי שו המוכרים "לוקשים" לדרג המדיני ולאזרחים, בזמן שחיזבאללה ממשיך להשיב אש, להרוג חיילים ולשלח כטב"מים.

לוי מצביע על הכשלים המהותיים הבאים הסתרת מידע ופגיעה באמון בשטח: לוי מביא כדוגמה את המתרחש בעוטף עזה, שם הצבא מסתפק בהודעות לקוניות של "ירי תקין" בזמן אירועים מבצעיים, ולא מעדכן בזמן אמת את כיתות הכוננות כאשר מחבלים חוצים קווים – דבר שמסכן חיים ופוגע באמון הציבור (כפי שקרה לו אישית ב-7 באוקטובר בקיבוצו, מפלסים).

שימוש בתירוצי "סודי ביותר" כדי להשתיק ביקורת: לוי טוען כי מערכת הביטחון משתמשת בסיווגים ביטחוניים ובמילים מפוצצות כמו "אסטרטגי" (כמו במקרה של המוצב באלי טאהר) לא כדי להגן על ביטחון המדינה, אלא כדי "לנפנף" עיתונאים ואזרחים ולכבות כל ביקורת לגיטימית.

ענישה, מידור והעדפת מתחרים: לוי חושף כיצד הצבא מתמודד עם עיתונאים שמבקרים אותו – באמצעות מידור וסחבת. הצבא נותן פחות סיורים, ממיס בקשות של עיתונאים ביקורתיים או חוזר אליהם אחרי חודשיים כשהנושא כבר אינו רלוונטי, ובמקביל מעניק חומרים טובים יותר למתחרים "נוחים" יותר. לוי מסכם ואומר כי "הדוברות היא לא הדרך לדעת את האמת", וכי רוב המידע האמיתי שלו מגיע ממקורות עצמאיים בשטח.