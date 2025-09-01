דבר ראשון | התוכנית המלאה "החסידים ישלמו כל מחיר, בואו ננצל אותם" - וגם הסרטון שישנה לכם את החיים | צפו חברת התעופה החלה טיסות למולדובה בדרך לאומן והמחיר כפול ומכופל | למה אמו של החטוף נגד מבצע צבאי עצים? | חרדים מהצבא או אל הצבא | תמונה כל יום במשך שנתיים מראה מהפך עוצמתי | רץ ברשת על מוטיבציה (דבר ראשון)