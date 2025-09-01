כיכר השבת
"החסידים ישלמו כל מחיר, בואו ננצל אותם" - וגם הסרטון שישנה לכם את החיים | צפו

חברת התעופה החלה טיסות למולדובה בדרך לאומן והמחיר כפול ומכופל | למה אמו של החטוף נגד מבצע צבאי עצים? | חרדים מהצבא או אל הצבא | תמונה כל יום במשך שנתיים מראה מהפך עוצמתי | רץ ברשת על מוטיבציה (דבר ראשון) 

תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: בתימן, הלוויה המונית לבכירי החות'ים שחוסלו, כולל ראש הממשלה, מלווה באיומים על ישראל לאחר תקיפת מכלית נפט, בעוד האו"ם מגנה מעצרי עובדיו. בישראל, עשרות צעירים חרדים התגייסו ליחידות קרביות כמו נצח יהודה, תוך שמירה על אורח חיים תורני, בסיוע מכינות קדם-צבאיות. עימות בקבינט בין נתניהו לרמטכ"ל זמיר חשף חילוקי דעות על עסקת חטופים, כשענת אנגרסט, אמו של חייל חטוף, דורשת הסדר שישיב את החטופים ללא סיכון חיילים נוספים, ומכריזה על הפגנה. באירופה, תמונות קשות של מהגרים מעוררות התעוררות ציבורית.

