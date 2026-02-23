היום בתוכנית האקטואליה "דבר ראשון", משה מנס ויוסי סרגובסקי מגישים מהדורה שנעה בין דמעות של התרגשות לבין מתח ביטחוני בשיא עוצמתו.

"המלאכים בכתום": הראיון שלא ישאיר עין יבשה

במרכז התוכנית הערב, מפגש יוצא דופן באולפן. שני מתנדבי 'איחוד הצלה', מרדכי גולדמן וחנוך חיים, שהוזעקו לביתו של אחד ממגישי 'כיכר השבת' וטיפלו בבנו התינוק שחווה פירקוסי חום ברגעים של חרדה גדולה.

מאחורי הקלעים: מה עובר בראש של מתנדב כשהוא מבין שמדובר בחיים של תינוק?השליחות: מה גורם לאנשים לעזוב הכל ולרוץ להציל חיים, ואיך מתמודדים עם הטרגדיות שבדרך?

פעוטה חרדית מבית שמש נחנקה מבייגלה; מותה נקבע בבית החולים כיכר השבת | 17:27

דריכות בשיא: איראן מאיימת, ה"פורד" בדרך

בגזרה הביטחונית, יוסי סרגובסקי ינתח את המתיחות הגואה מול טהרן:

מפקד צבא איראן מזהיר מ"טעות של האויב" ומכריז על כוננות עליונה. התשובה האמריקנית: נושאת המטוסים הגדולה בעולם, ה"ג'רלד פורד, כבר נראית באופק של חופי ישראל. האם זהו מסר של הרתעה לקראת טיוטת הסכם הגרעין שתוגש מחר?

טרגדיה בקצה העולם

היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת בשעות האחרונות בניו זילנד, בעקבות תאונת הדרכים הקשה בה נהרגה ישראלית כבת 70. נדווח על המאמצים להבאת גופתה לקבורה בישראל בתוך הכאב הגדול של המשפחה.

רץ ברשת: "פאוודר", סקי ונס בתוך השלג

ובחלק הקליל יותר (אך לא פחות מותח), משה מנס לוקח אותנו למסע אל הלבן-הלבן הזה.