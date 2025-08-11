אירוע תקיפה קשה במונטריאול, קנדה, הצליח לטלטל את הקהילה היהודית המקומית. בסרטון שפורסם נראה יהודי מותקף באכזריות, כאשר כיפתו מושלכת למים. המקרה התרחש באזור חרדי שקט המזוהה עם קהילות חסידיות כמו בעלז, סאטמר וסקוויר.

"זו שכונה שקטה, מקום של שלום", מספר הרב גצל מרקוביץ', שליח חב"ד במונטריאול. "כשזה קורה כאן – זה מזעזע. כולם מדברים על זה".

לדבריו, האירוע חריג במיוחד בקנדה: כשהגענו לכאן חשבנו שזה מקום בטוח – אומרים שלום ברחוב, אפשר להשאיר דברים בחוץ. ופתאום - מציאות אחרת. הרב מציין כי חלק מהתושבים שוקלים להסתיר סממנים יהודיים, בעוד אחרים דווקא בוחרים להדגיש את זהותם.

הרב מרקוביץ' מספר על פעילות אינטנסיבית של הקהילה להבטחת ביטחון התושבים: "אנחנו משקיעים מיליוני דולרים במערכות הגנה, טכנולוגיה ותכניות חינוכיות. אי אפשר להסתמך רק על הרשויות, באירוע הזה, לקח למשטרה שעה להגיע".

הוא מציין לטובה את שיתוף הפעולה עם ראש העיר המקומי, יהודי שומר שבת, אך מבהיר: "אנחנו צריכים לקחת אחריות".

לדבריו, העלייה במספר המהגרים לקנדה משפיעה על השטח: "לא מדובר בהאשמת קבוצה מסוימת, אלא בשינוי דמוגרפי כללי. מספרים לא משקרים - משהו משתנה כאן"

לצד האתגרים, הרב מרקוביץ' מתאר קשר עמוק לארץ: "מאז 7 באוקטובר אנחנו אוספים כספים ושולחים לישראל. זה חלק מהתרבות שלנו – להיות מחוברים לארץ ולתמוך בה".

בסיום דבריו הוא שולח ברכה לחטופים: "שיחזרו הביתה במהרה, ושנזכה לביאת המשיח.