כיכר השבת
חוסר אמון במשטר

איראן מבודדת: למה חברות תעופה עוזבות את טהרן?

הכאוס בטהרן מוביל לבידוד עולמי: לופטהנזה ואוסטריאן איירליינס משעות את הטיסות בשל המצב• מצטרפות לטורקיש, Emirates ו-FlyDubai שכבר הפסיקו את פעילותן במדינה • קנדה לאזרחיה: "צאו מאיראן מיד" • הערכה: חברות נוספות יודיעו על ביטולים בשעות הקרובות (בעולם)

2תגובות
מטוסי לופטהנזה (צילום: שאטרסטוק)

החרפת המהומות ב והחשש מהסלמה ביטחונית מובילים לגל של ביטולי טיסות מצד חברות התעופה המובילות בעולם. לאחר שדווח כי חברות כמו טורקיש איירליינס, Emirates ו-FlyDubai ביטלו את טיסותיהן לכלל היעדים באיראן, הודיעו היום (שבת) גם ענקיות התעופה האירופיות על צעדים דומים.

קבוצת לופטהנזה הודיעה כי תמשיך להשעות את טיסותיה לטהרן, כאשר היעד הנוכחי לחידוש הפעילות נקבע ל-16 בינואר, בכפוף להערכות מצב. במקביל, חברת אוסטריאן איירליינס הודיעה על השעיה מניעתית של טיסותיה לפחות עד ה-12 בינואר. "בטיחות הנוסעים והצוותים היא מעל לכל", נמסר מהחברות, הנמצאות בקשר רציף עם גורמי ביטחון בינלאומיים.

אזהרת מסע חריפה מקנדה

במקביל למצור האווירי, ממשלת קנדה פרסמה היום אזהרת מסע בדרגה הגבוהה ביותר לאיראן. ההחלטה התקבלה על רקע גל ההפגנות חסר התקדים, הידרדרות המצב הכלכלי והמתיחות הצבאית הגוברת באזור כולו. בקנדה חוששים כי אזרחים מערביים עלולים להפוך למטרה או להיקלע למוקדי האלימות הקשים שבהם כוחות הביטחון האיראניים עושים שימוש באש חיה.

טהרן בבידוד מוחלט

השילוב בין ניתוק רשת האינטרנט לבין הפסקת הטיסות הופך את איראן לאי מבודד. מטיילים ואנשי עסקים זרים מנסים למצוא דרכים חלופיות לעזוב את המדינה בטרם ייסגרו השמיים לחלוטין. מומחים מציינים כי ביטולי הטיסות אינם רק עניין טכני, אלא הבעת חוסר אמון מוחלטת של הקהילה הבינלאומית ביציבות המשטר האיראני בימים אלו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תודה רבה להשם נגד כל שונאי ישראל
רק להודות
1
קריאה לכל היהודים לעזוב אירן.
איש פשוט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר