איראן מבודדת: למה חברות תעופה עוזבות את טהרן?

החרפת המהומות באיראן והחשש מהסלמה ביטחונית מובילים לגל של ביטולי טיסות מצד חברות התעופה המובילות בעולם. לאחר שדווח כי חברות כמו טורקיש איירליינס, Emirates ו-FlyDubai ביטלו את טיסותיהן לכלל היעדים באיראן, הודיעו היום (שבת) גם ענקיות התעופה האירופיות על צעדים דומים.

קבוצת לופטהנזה הודיעה כי תמשיך להשעות את טיסותיה לטהרן, כאשר היעד הנוכחי לחידוש הפעילות נקבע ל-16 בינואר, בכפוף להערכות מצב. במקביל, חברת אוסטריאן איירליינס הודיעה על השעיה מניעתית של טיסותיה לפחות עד ה-12 בינואר. "בטיחות הנוסעים והצוותים היא מעל לכל", נמסר מהחברות, הנמצאות בקשר רציף עם גורמי ביטחון בינלאומיים.

אזהרת מסע חריפה מקנדה

במקביל למצור האווירי, ממשלת קנדה פרסמה היום אזהרת מסע בדרגה הגבוהה ביותר לאיראן. ההחלטה התקבלה על רקע גל ההפגנות חסר התקדים, הידרדרות המצב הכלכלי והמתיחות הצבאית הגוברת באזור כולו. בקנדה חוששים כי אזרחים מערביים עלולים להפוך למטרה או להיקלע למוקדי האלימות הקשים שבהם כוחות הביטחון האיראניים עושים שימוש באש חיה.

טהרן בבידוד מוחלט

השילוב בין ניתוק רשת האינטרנט לבין הפסקת הטיסות הופך את איראן לאי מבודד. מטיילים ואנשי עסקים זרים מנסים למצוא דרכים חלופיות לעזוב את המדינה בטרם ייסגרו השמיים לחלוטין. מומחים מציינים כי ביטולי הטיסות אינם רק עניין טכני, אלא הבעת חוסר אמון מוחלטת של הקהילה הבינלאומית ביציבות המשטר האיראני בימים אלו.