תא"ל אורון סולומון: "הכרעת חמאס היא המפתח לביטחון ישראל" 

תת-אלוף (מיל') אורן סולומון לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה, התראיין על המצב הביטחוני ברצועת עזה ועל הצעדים הדרושים להבטחת ביטחון ישראל. לדבריו, הציבור הישראלי מבולבל ומושפע מדיס-אינפורמציה ואינטרסים שונים, מה שמקשה על הבנת המציאות בשטח.

סולומון ציין כי השביעי באוקטובר גרם לישראל לטרגדיה רחבת היקף, עם מספר חזיתות פתוחות בו-זמנית - מול חמאס ברצועת עזה, מול חיזבאללה בלבנון, מול איראן, מול סוריה ותימן - כשהמאמץ המרכזי והנוכחי הוא בעזה.

למרות פגיעה משמעותית בחמאס, הכוללת הריגת 15–20 אלף מחבלים, הארגון עדיין מחזיק בכ-30–40 אלף לוחמים פעילים, כולל ארגוני ג'יהאד איסלאמי. לטענתו, חמאס השתכלל מבחינת יכולות התקפה, כולל שימוש במנהרות תת-קרקעיות ובטכנולוגיות מתקדמות, ולכן ההכרעה בו הכרחית.

סולומון הביע ביקורת על השיטות שהופעלו עד כה - פשיטות ממוקדות ושחיקה של כוחות - וטען כי אלו לא הביאו להכרעה. לדבריו, כדי להשמיד את חמאס ולהקטין את האיומים על תושבי ישראל יש לפעול באופן ממוקד ושונה - שליטה מלאה על ציר נצרים, הקמת נקודות פיקוח ובידוק, והעברת אזהרה ברורה לאוכלוסייה להתרחק מאזורי הלחימה.

הוא הדגיש כי הדרג המדיני חייב להתמקד בתוצאה אסטרטגית ברורה - הכרעת חמאס ואי יכולתו להמשיך לפגוע במדינה. סולומון הבהיר כי תכנון צבאי ואסטרטגי נכון יכול לצמצם את המחירים - הן מבחינת אבדות בקרב החיילים והן מבחינת הזמן והמשאבים הדרושים.

לסיכום, סולומון הביע ביטחון שניתן להגיע להכרעה מוחלטת, אך הדגיש כי כל מלחמה כרוכה במחירים קשים. לדבריו, האחריות המרכזית של המפקדים היא לצמצם את המחירים הללו ולפעול באופן אסטרטגי ומקצועי תוך שמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל.