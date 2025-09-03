כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

מה באמת קורה בעזה ובתימן? ותיעוד מהדגים שרועדים בחודש אלול | צפו

בואו ללמוד לדבר ערבית ולהבין מה קורה בעזה ובתימן | השיגור המסתורי שהלחיץ את תושבי המרכז | בואו לצלילה אל מעמקי הים לראות בפלאי הטבע ולזהות את הדגים רועדים | חיל הים כשל או הצליח ומה למדנו לקח | פנינת הדף היומי ומוסר השכל | פינה אישית של יוסי, והאם החיים שחור ולבן (דבר ראשון) 

תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן: הערביסט משה אריה בשיחה על השפה הערבית וההגיות השונות בכל מקום. במקביל, למדנו על הלך הרוח במגזר ועל הביטוי שחוזר על עצמו מאז תחילת המלחמה.

ובכותרות היום: בירושלים, מחאת שמאל להשבת החטופים הובילה להצתת רכבה של תמר בר שי, אם לשלושה, כולל תאומות פגות, והותירה אותה ללא תחבורה בזמן שבעלה במילואים, כחלק ממעשי ונדליזם וחסימות כבישים. במקביל, ישראל חגגה הישג עם שיגור הלוויין "אופק 19", תצפית מכ"מית מתקדמת, המוכיח את עליונותה הטכנולוגית. חיל הים ערך אימון משותף לחיזוק הלחימה בגבול הימי של , למד מהכשלים של 7 באוקטובר.

בסין, מצעד צבאי ענק בראשות שי ג'ינפינג הציג טילים היפרסוניים ו"זאב רובוטי", עם אורחים כמו פוטין וקים ג'ונג און, תוך אזהרה על בחירה בין שלום למלחמה. בישראל, אזהרות מפני ניסיונות דיוג מתוחכמים קוראות לציבור להישאר ערני. ברשת, סרטונים של הלוחש לכרישים רן גולן, שבא לבדוק האם הדגים בים רועדים - כפי שמיוחס לרבי ישראל סלנטר או לבעל שם טוב.

