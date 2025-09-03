תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן: הערביסט משה אריה בשיחה על השפה הערבית וההגיות השונות בכל מקום. במקביל, למדנו על הלך הרוח במגזר ועל הביטוי שחוזר על עצמו מאז תחילת המלחמה.

ובכותרות היום: בירושלים, מחאת שמאל להשבת החטופים הובילה להצתת רכבה של תמר בר שי, אם לשלושה, כולל תאומות פגות, והותירה אותה ללא תחבורה בזמן שבעלה במילואים, כחלק ממעשי ונדליזם וחסימות כבישים. במקביל, ישראל חגגה הישג עם שיגור הלוויין "אופק 19", תצפית מכ"מית מתקדמת, המוכיח את עליונותה הטכנולוגית. חיל הים ערך אימון משותף לחיזוק הלחימה בגבול הימי של עזה, למד מהכשלים של 7 באוקטובר.

בסין, מצעד צבאי ענק בראשות שי ג'ינפינג הציג טילים היפרסוניים ו"זאב רובוטי", עם אורחים כמו פוטין וקים ג'ונג און, תוך אזהרה על בחירה בין שלום למלחמה. בישראל, אזהרות מפני ניסיונות דיוג מתוחכמים קוראות לציבור להישאר ערני. ברשת, סרטונים של הלוחש לכרישים רן גולן, שבא לבדוק האם הדגים בים רועדים - כפי שמיוחס לרבי ישראל סלנטר או לבעל שם טוב.