"אירופה מתרחקת": שגריר ישראל באו"ם דני דנון חושף את הצביעות

בעוד הלחץ הבינלאומי על ישראל הולך וגובר, שגריר ישראל באו"ם דני דנון מתאר תמונה מורכבת של יחסי החוץ: "ככל שהמלחמה מתארכת, כך מתרחב גם מעגל הלחצים עלינו. מדינות רבות מנצלות את הסכסוך כדי להסיט את האש מהבעיות הפנימיות שלהן". לדבריו, דוגמה בולטת היא צרפת: "שם המצב הפוליטי קטסטרופלי - אין תקציב, אין ממשלה מתפקדת, הפגנות בכל מקום. כדי להסיט את תשומת הלב, קל לתקוף את ישראל ולהעלות יוזמות מדיניות בנושא הפלסטיני".

מהומות בצרפת

"מלחמת ההסברה היא מרתון"

בניין רב קומות ששימש את חמאס לעמדות תצפית לביצוע מארבים - הושמד בני סולומון | 11:23

כשנשאל האם לישראל יש סיכוי במערכה ההסברתית מול התמונות הקשות מעזה, השיב דנון: "זהו מרתון, לא נוקאאוט. צריך לקום כל יום, להיאבק על האמת ולהציג אותה, גם אם לעיתים אנחנו טיפה בים. אסור להרים ידיים".

ביחס לעתיד עזה, הוא מציין כי מדינות אירופה אמנם מכריזות שחמאס לא יישאר בשלטון, אך אינן מציעות חלופה ריאלית: "כשהן אומרות 'מדינה פלסטינית', הן מתכוונות לרשות הפלסטינית. ואני שואל אותן: איזו רשות? זו שלא מצליחה להשתלט על טרור ביהודה ושומרון ושממשיכה לשלם משכורות למחבלים?".

"ישראל לא משקיעה מספיק בהסברה"

דנון מצביע גם על מחדל פנימי: "מדינת ישראל צריכה משרד הסברה חזק. יש לנו יכולות אדירות בתחום הביטחוני - כך צריך להיות גם בהסברה. התקציבים והמוחות קיימים, אבל אנחנו לא עושים מספיק".

"תמיכה אמריקאית יוצאת דופן"

על היחסים עם ארצות הברית אמר: "הגיבוי שהנשיא האמריקאי נותן לנו באו"ם ובמוסדות נוספים - הוא חסר תקדים. גם בנושא החטופים הוא נוקט צעדים מעשיים, כולל מניעת ויזות לנציגים פלסטינים כל עוד אינם מתנערים מטרור".

ביחס להצעת "כולם תמורת כולם" ציין: "זו החלטת ממשלת ישראל, אבל הכיוון של הפסקת המשחקים עם חמאס הוא נכון. הנשיא מבין היטב עם מי אנחנו מתמודדים".

נתניהו וטראמפ ( צילום: איתי בית-און / לע״מ) )

"לא הכול אבוד באירופה"

לצד הביקורת על מדינות מערב אירופה, דנון מציין מדינות מזרח אירופה שתומכות בעקביות בישראל: "הונגריה, צ'כיה, בולגריה ואחרות פועלות לבלום יוזמות אנטי-ישראליות באיחוד האירופי, וצריך לומר להן תודה".