הילולת שמעון הצדיק: האיש שעצר את הגאווה והציל את המקדש | צפו

יוסי עבדו התארח היום (שלישי) בתוכנית “דבר ראשון” לרגל יום ההילולא, והציג את דמותו של התנא הקדוש: תורה, עבודה, חסד וענווה פנימית. היום, כ״ט בתשרי, יום ההילולא, נוהגים להעלות תפילה על שלום בית, בריאות וישועה, בהשראת דמותו.

שמעון בן חוניו שימש כהן גדול ארבעים שנה בבית שני והיה האחרון לשיירי אנשי כנסת הגדולה. ידועה אמירתו של התנא הקדוש כי העולם עומד “על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים” (אבות א, ב). שמעון הצדיק היה מורו של אנטיגנוס איש סוכו. בתקופת כהונתו שררה ברכה בעבודת המקדש, שהפסקה עם פטירתו (יומא ל״ט ע״ב).

כאשר אלכסנדר מוקדון הגיע לארץ והכותים ביקשו רשות להחריב את המקדש, יצא שמעון הצדיק בבגדי כהונה אל מול המלך. אלכסנדר ירד ממרכבתו והשתחווה בפניו, ואמר: “דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני” (יומא ס״ט ע״א). בזכות מעמדו בוטלה הגזרה ומזימת הכותים סוכלה.

בימי כהונתו נודעו סימני שפע: הנר המערבי דלק בעקביות, הגורל “לה׳” הונח בימין ביום הכיפורים, והיו ברכות בלחם הפנים ובקרבנות. לאחר פטירתו פסקו הסימנים בעקביותם (יומא ל״ט ע״ב). הקבר המיוחס לו מצוי בצפון ירושלים, סמוך לשכונת שמעון הצדיק בשייח׳ ג׳ראח, ונהוג לעלות אליו ביום ההילולא לתפילה וקריאת תהילים.

פעולות יום ההילולא כוללות קביעת שיעור תורה, מזמור קבוע בתפילה ומעשה חסד, כהדגמה של שלושת העמודים שאמר (אבות א, ב). נוסף לכך, נהוג לקרוא את סיפור “הנזיר מן הדרום” כסגולה להסרת גאווה ולקיים תפילה על ישועות – שלום בית, בריאות וזיווגים. כמו כן, מושם דגש על תמיכה במוסדות תורה וחסד והקדשת הזכות לשלום וביטחון, בהשראת מעמדו מול אלכסנדר.

תפילה קצרה ליום ההילולא: “ריבונו של עולם, בזכות שמעון הצדיק שהיה אומר על שלושה דברים העולם עומד, תן חלקי בתורתך, כוון את לבי בתפילתי, וחזקני בגמילות חסדים. זכני לענווה ולהתגברות על היצר. שלח רפואה, פרנסה טובה ושלום בביתנו, והגן על עמך ישראל. אמן.”