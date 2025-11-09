באולפן "דבר השבוע" בנחית משה מנס, יוסי עבדו חושף את האמת המרה: מערכת משרד הבריאות הישראלית על סף קריסה. למה משרד הבריאות לא מחוקק חוק דירוג לרופאים וחושף את הנתונים?

אזרחים ממתינים חצי שנה לתור לאורתופד, רק כדי לקבל ארבע דקות של תשומת לב מזלזלת. בדיקת MRI הופכת למשימה של שמונה חודשים, וילדים במצוקה נפשית ממתינים כמעט שנה לפסיכיאטר.

האם מדינת ישראל הפקירה את בריאות אזרחיה?

התחקיר המקיף של "כיכר השבת" – "כשהבריאות ממתינה בתור" – מציג תמונה עגומה ומחרידה של מערכת בריאות ציבורית שאיבדה נשימה. יוסי עבדו, שניהל את התחקיר, מספר בראיון מיוחד על הנתונים המדהימים שנחשפו:

עלייה של 120% בזמן ההמתנה לרופאים מקצועיים.

פער גיאוגרפי עצום: תושב הפריפריה ממתין פי שלושה לדימות מתושב המרכז.

שחיקת רופאים: רופאים מודים שהם עובדים שעות ארוכות ומתוגמלים על כמות במקום איכות.

היעדר פידבק ותמריץ: הרופאים אינם מדורגים, והיחס למטופל הופך קר ואוטומטי.

במהלך השיחה, מנתח עבדו את המציאות האבסורדית שבה אזרחים מוצאים את עצמם במעגל המתנה אינסופי: חצי שנה לאורתופד, עוד חצי שנה לצילום, ועוד חצי שנה לפיזיותרפיה – וכל זאת כשהם סובלים מכאב.

התחקיר מציף את השאלה הבוערת: מדוע המערכת הציבורית מעודדת אזרחים ללכת לרפואה פרטית? האם זהו כישלון מערכתי או מדיניות מכוונת? למה משרד הבריאות לא מחוקק חוק דירוג לרופאים וחושף את הנתונים?

ללא שקיפות של זמני המתנה ודירוג רופאים לפי יחס זמינות ואיכות קשה לתקן את שרשרת דרכי. הצפייה בוידאו מחברת בין נתונים לחיי היומיום ומסבירה למה בלי מדדים ותגובה סדורה ציבורית ממשיך להמתין.

פנינו למשרד הבריאות. עד למועד הפרסום לא התקבלה תגובה. נכון לנובמבר 2025 אין שר בריאות מכהן עובדה שמעכבת החלטות מערכתיות כמו מינוי ועדת סל התרופות.