הריאיון המלא עם תא"ל (מיל') אורן סולומון

תא״ל (מיל׳) אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה ומי שניהל את צוות תחקירי המלחמה של אוגדת עזה לאחר ה־7 באוקטובר, חושף בימים האחרונים תמונה קשה על מה שהתרחש מאחורי הקלעים של תחקירי צה״ל. לטענתו, הרמטכ״ל הקודם, הרצי הלוי, הוביל תהליך טיוח שיטתי שנועד להרחיק ממנו ומהמטה הכללי את האחריות למחדל ולהפיל אותה על דרגי השטח ועל הדרג המדיני.

לדבריו, בעוד הלוחמים, המפקדים הזוטרים ואזרחי העוטף נלחמו בגבורה והצילו חיים, הדרג העליון של צה״ל כשל בהכנת הצבא, בהתמודדות עם האזהרות בלילה שלפני המתקפה וברגעי ההכרעה של שבת השחורה.​​ סולומון מתאר כיצד מיד לאחר הטבח הגדיר המטה הכללי מה יתוחקר - ובעיקר מה לא יתוחקר. לטענתו, נושאים יסודיים כמו סרבנות בצה״ל, כשירות חיל האוויר, השפעת מערכת המשפט על הוראות הפתיחה באש, האסטרטגיה בעזה ומדיניות ה״הודנה״ – נותרו מחוץ לגבולות התחקיר, למרות שהם קריטיים להבנת הכישלון. במקביל, הוא מספר כי המתחקרים שירדו לשטח עסקו בעיקר בשאלה היכן היו כוחות האוגדה ומתי הגיעו לכל זירה. לעומת זאת, הם נמנעו מלשאול את השאלות הפשוטות והכואבות באמת: איפה היו הכוחות שהמטכ״ל ופקוד הדרום היו אמורים לשלוח, איפה היה חיל האוויר, ואילו פקודות ניתנו על ידי אגף המבצעים.​​ הליך הזיהוי הושלם | דרור אור הי״ד הוא החלל החטוף שהושב לישראל ב. ניסני | 08:19 כך זוהו וחוסלו המחבלים שניסו להימלט מהמנהרה ברפיח | תיעוד דרמטי ב. ניסני | 13:18

הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ( צילום: Photo by David Cohen/Flash90) )

לטענתו, בכל פעם שהמפקדים בשטח ביקשו להעלות שאלות על תפקוד המטכ״ל והדרג העליון, נענו כי “הדברים ייבחנו בתחקירים שלנו”, אלא שכשאותם תחקירים מטכ״ליים הושלמו - השאלות הקשות כלל לא נשאלו. סולומון קובע במסמך חריף שהעביר להרצי הלוי כי חמשת התחקירים המרכזיים של המטה הכללי אינם אמינים, “פסולים” ומציגים נרטיב שקרי, ולכן יש לפסול אותם ולערוך תחקירים חדשים. בעקבות המסמך, הוא מספר, נפתחה נגדו חקירה בטענה לחשיפת חומרים רגישים – מה שהוא רואה כניסיון לסכל אותו ולהרתיע קצינים נוספים מלמחות – אך החקירה נסגרה בהמשך.​​

את התחושה בציבור הוא פוגש גם בקרב המשפחות והקהילות שנפגעו ב־7 באוקטובר. לדבריו, אין כמעט קהילה – לא בארי, לא נחל עוז, לא ניר עוז, לא כפר עזה ולא משפחות נובה - שקיבלה את התחקירים הרשמיים כתיאור אמיתי של מה שאירע; הן טוענות שהתחקירים מחסירים פרטים, לא נותנים תשובות ולא מספרים “איפה היה צה״ל באותה שבת שחורה”. גם קצינים בכירים ומי שנחשפו לתחקירים מבפנים אומרים לו, כך הוא מעיד, שמדובר בתחקירים חלקיים ואף “שקריים”, ושמדובר בתהליך של טשטוש עובדות, העלמת אחריות ויצירת סיפור נוח כלפי מעלה.​​

על הרקע הזה נכנסה לתמונה ועדת תורג׳מן, שהקים הרמטכ״ל החדש, רב־אלוף אייל זמיר, בראשות אלוף (מיל׳) סמי תורג׳מן. הוועדה לא נועדה לתחקר מחדש את האירועים עצמם, אלא לבחון את איכות התחקירים שבוצעו בתקופת הרצי הלוי. סולומון מספר כי בצה״ל ניסו למנוע את הופעתו בפני הוועדה, אך הוא התעקש והגיע ביום האחרון של עבודתה, הציג את תחקירו המלא ואת חומרי הביקורת שלו – וחברי הוועדה, לדבריו, נדהמו והחמיאו לו שזה “התחקיר הכי מקצועי ששמעו”. מסקנות הוועדה, שהועברו לאחרונה למטה הכללי ולשר הביטחון, קבעו שכל חמשת התחקירים המטכ״ליים המרכזיים - אלו שעוסקים בהכנות, בלילה שלפני, בתפקוד המטכ״ל ובאסטרטגיה - מסומנים באדום ופסולים, מה שמאשש ברמה ציבורית את טענותיו.​​

אלא שגם לאחר מכן, לשיטתו, צה״ל לא עשה את הצעד המתבקש. סולומון מספר כי הוועדה אמנם לא אימצה את המלצתו לפסול גם את תחקיר פיקוד הדרום ותחקיר נובה, והוא עדיין דורש לחקור אותם מחדש, שכן “הם ניסו לרכך, אבל האמת תצוף”. הרמטכ״ל זמיר, מצדו, ניסה תחילה להימנע ממסקנות אישיות על מפקדי 7 באוקטובר, אך הלחץ הציבורי הוביל אותו לפרסם שורת מסקנות ולהטיל אחריות על מספר קצינים, בעיקר כאלה שכבר אינם בתפקיד. סולומון סבור שהמהלך לא משקם את האמון, אלא מעורר לעג ותסכול בקרב קצינים.​​

בראיון הוא מדגיש שוב ושוב כי צה״ל עצמו - החיילים, המפקדים בשטח, הילדים של כולנו - אינם הכתובת לביקורת, אלא המטה הכללי שהוביל את הצבא אל המחדל ולא הציג עד היום חשבון נפש עמוק ואמיץ. לדבריו, כל עוד לא תהיה הכרה מלאה בחטא, לא ייערכו תחקירים אמיתיים על הנושאים שלא נחקרו ולא יגובש מסלול תיקון שורשי - לא ניתן יהיה להבטיח שמדינת ישראל מוגנת יותר בפעם הבאה. סולומון מגדיר את פעילותו כשליחות: אחרי ששרד עם בנו הקצין קרב של עשר שעות בעוטף, הוא רואה חובה כלפי עם ישראל, המשפחות השכולות והפצועים לחשוף את האמת ולדרוש תיקון.​​

לשאלה האם ינצל את ההד הציבורי וייכנס לפוליטיקה, סולומון משיב בשלילה נחרצת. “אני לא איש פוליטי, אני איש של עם ישראל”, הוא אומר, ומבהיר שהוא רוצה להמשיך לתרום בתחומי הביטחון הלאומי - בצה״ל או במסגרות אחרות - אך לא ישתמש בחשיפת המחדלים כמקפצה אישית. בסיום הוא קורא לשר הביטחון ולרמטכ״ל לזמן אותו, לקבל לידיהם את התחקיר המלא, לפתוח מחדש את התחקירים שנפסלו, לתחקר סוף סוף את הנושאים שלא נגעו בהם עד היום - ולהציג לעם ישראל תוכנית עבודה אמיתית שתשיב את האמון ותבטיח ביטחון טוב יותר לדורות הבאים. צפו בריאיון המלא

תגובת דובר צה"ל :

"הטענה לפיה הרמטכ״ל לשעבר, רב-אלוף במיל׳ הרצי הלוי, הורה על פתיחת חקירה כנגד תא״ל במיל׳ אורן סולומון שקרית ומשוללת כל יסוד.בניגוד לנטען, תא״ל סולומון מעולם לא כיהן כראש צוות תחקירי המלחמה המטכ״לי או מונה לתפקיד דומה לכך, אלא שימש כמנהל התחקירים של אוגדת עזה בלבד. הטענה לפיה לקח חלק נרחב בתחקור נושאים שאינם קשורים לאוגדת עזה, כמו גם שנחשף לחומרים הקשורים לכך במלואם שקרית. אמירותיו של תא״ל סולומון אשר מטילות דופי ביושרתם של מאות מפקדים, ובראשם הרמטכ״ל לשעבר, שעסקו ועוסקים בתחקור ומימוש לקחי אירועי השבעה באוקטובר אינן ראויות וגורמות נזק כבד לצה״ל. בחודש מרץ האחרון, מפקד האוגדה הנוכחי החליט לסיים את שירותו של הקצין ללא כל קשר למסקנותיו בתחקירים או לחקירת המצ״ח"