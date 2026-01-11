שבוע חדש נפתח בישראל בצל מתיחות שיא רב-זירתית. בעוד העיניים נשואות אל הסיר האיראני המבעבע, שמאיים להתפרץ במערכה צבאית רחבה מול ארה"ב וישראל, הזירה הפנימית מספקת דרמות לא פחות סוערות. בחדרי החקירות של להב 433, ראש הסגל צחי ברוורמן נדרש לספק תשובות בפרשת המסמכים המסווגים, בזמן שבמגזר החרדי הרוחות סוערות סביב מתווה הגיוס החדש של הרב לייבל – המנסה לאזן בין שימור עולם התורה לפיקוח הרמטי, אך נתקל בביקורת נוקבת מבית.

במהדורה המרכזית היום, משה מנס ויוסי סרגובסקי לא עוצרים בכותרות המדיניות. מדיווח מהשבת האחרונה של המתרחש בשטח במודיעין עילית כדי לבדוק איך הפך ואדי גרין פארק מהבטחה ירוקה למפגע של הזנחה ואלימות מילולית, ומביאים שני ראיונות עומק שנוגעים בכיס ובעתיד של כולנו:

יו"ר תנועת העצמאים, אורן בוטא, יוצא במתקפה חזיתית נגד שר האוצר סמוטריץ' וטוען: "הורדת המיסים על קניות באינטרנט היא סכין בגב של בעלי העסקים החרדים"; ומומחה הטכנולוגיה אלחנן טוויג משרטט את מפת האיומים החדשה – מהפלת האינטרנט בטהרן ועד לנקודות התורפה הדיגיטליות של מדינת ישראל.

--

עוד בתוכנית "מתווה הרב לייבל" עולה לשולחן ומציע פתרון שונה מהמוכר:

ללא מכסות: לומדי התורה יהיו מוגנים לחלוטין מסנקציות.

לומדי התורה יהיו מוגנים לחלוטין מסנקציות. פיקוח הרמטי: בדיקה צבאית מעמיקה שתוודא שמי שרשום כבן ישיבה אכן לומד בפועל.

בדיקה צבאית מעמיקה שתוודא שמי שרשום כבן ישיבה אכן לומד בפועל. אכיפה נוקשה: סנקציות כלכליות משמעותיות נגד מי שאינו לומד ואינו מתגייס.

אולם, בתוך המגזר החרדי נשמעת ביקורת חריפה.

מתתיהו קורמן, ממתנגדי המתווה, טוען כי מדובר במחיר כבד מד. לדבריו בטור דעה כאן בכיכר השבת: "הבעיה היא התפיסות המודרניות של 'שילוב'. ברגע שנחתום על מתווה שמפריד בין דם לדם ומודה שיש אצלנו 'לא לומדים', אנחנו מודים בכישלון החינוכי שלנו. עד היום הצלחנו לטעון שכולם צדיקים וכולם לומדים". האומנם, זו הבעיה?

כותרות אלו ועוד. בתוכנית המלאה.