כיכר השבת
יכנס לתוקפו הלילה

אחרי המפלה בכנסת: סמוטריץ' חתם על צו להעלאת הפטור ממע"מ ל-130 דולר

לאחר שהכנסת הצביעה אמש נגד אישור העלאת הפטור ממע"מ, שר האוצר חתם הערב על צו להעלאת הפטור ממס על ייבוא אישי מחו״ל מ-75 דולר ל-130 דולר | הצו יכנס לתוקף הלילה בחצות | סמוטריץ': "לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח, אני נחוש במאבק ביוקר המחיה" (בארץ)

סמוטריץ' חותם על הצו החדש
סמוטריץ' חותם על הצו החדש
סמוטריץ' חותם על הצו החדש

אחרי שהכנסת הצביעה אמש נגד אישור העלאת הפטור ממע"מ, שר האוצר חתם הערב (שלישי) על צו לפטור ממס על ייבוא אישי מחו"ל עד 130 דולר, שייכנס לתוקף הלילה בחצות. לפי הצו, הפטור ממס יעלה מ-75 דולר ל-130 דולר.

סמוטריץ' אמר: "כפי שאמרתי לאורך כל הדרך לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח. אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים".

לדבריו, "מול מי שמנסה לעצור תחרות ולהשאיר את הציבור תלוי במונופולים, אנחנו בוחרים בציבור. מול כל השמאל יכול להיות כאן זול. אמשיך להיאבק ביוקר המחיה עבור אזרחי ישראל!".

כזכור, אמש, לאחר פיליבסטר של כ-4 שעות של הקואליציה במליאת הכנסת, ראש הממשלה נתניהו החליט לאפשר חופש הצבעה בנוגע להצעה להעלאת הפטור ממע"מ למשלוחים מחו"ל עד 150 דולר, וההצעה נפלה. 25 חברי כנסת הצביעו בעד ו-59 הצביעו נגד. 

החלטת נתניהו לא להפעיל משמעת קואליציונית הגיעה בעקבות ההבנה כי ישנם מספר חברי כנסת מהליכוד המתכוונים למרוד ולהצביע נגד ההצעה למרות מחויבותם לקואליציה, ועל כן יש חשש שיפסידו בהצבעה. כדי להימנע מכך, נתניהו אפשר חופש הצבעה.

