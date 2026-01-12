הערב בתוכנית "דבר ראשון", המגיש משה מנס צולל אל תוך הסערות שמטלטלות את הרחוב החרדי, המתח הביטחוני מול איראן, וגם כמה סיפורים שיגרמו לכם לחשב מסלול מחדש – מהקליניקה של המדקר הסיני ועד למסלול המרוצים. והיום באולפן עם יוחנן חייט (צ'ייט) לוחם חטיבת חשמונאים, שמואל רוזנר פרשן מומחה לארצות הברית ופינת הדילמות שתוציא אתכם מהכלים עם יוסי חיים מימון.

להלן הצצה למה שמחכה לכם הערב:

1. סערת חוק הגיוס וחטיבת "חשמונאים"

הדרמה הפוליטית והתורנית עולה שלב: האדמו"רים מצאנז וממודז'יץ יוצאים למהלך דרמטי של תיאום עמדות מול גדולי ישראל הליטאים, הגר"ד לנדו והגר"מ הילל הירש. המטרה: חזית חרדית אחידה נגד חוק הגיוס.

במקביל, נחזור למהומות הקשות בבני ברק סביב כנס "חשמונאים". באולפן נארח לוחם מחטיבת חשמונאים – נשוי, אבא לילדים ובן של ראש ישיבה חשוב – שהחליט להתגייס בגיל מבוגר. הוא יספר לנו: מה באמת קורה בתוך החטיבה, ואיך הוא מתמודד עם הביקורת והמתקפות מהבית?

2. התרעה דחופה: סכנת כלבת באזור מודיעין עילית

שימו לב, מדובר בפיקוח נפש של ממש. משרד הבריאות מפרסם התרעה דחופה על כלבה נגועה בכלבת שהסתובבה בחשמונאים, גני מודיעין ומודיעין עילית.

הכלבה: גדולה, בצבע לבן-בז'.החיפוש הגורלי: ילד בן 4 כנראה ננשך ומחפשים אותו בדחיפות כדי להעניק לו חיסון מציל חיים.

אם הייתם באזור או באתם במגע עם בעל חיים משוטט בין ה-28 בדצמבר ל-10 בינואר – עליכם לפנות מיד ללשכת הבריאות או לחדר המיון. אל תמתינו!

3. איראן על המוקד: המתקפה הצפויה. כל הפרטים.

האם אנחנו לפני מתקפה אמריקנית באיראן? הפרשן שמואל רוזנר (אתר המדד) ינתח את המצב המדיני הנפיץ. בהמשך, נציג תיעודים קשים לצפייה מההפגנות ומההרוגים בטהרן,

4. כשהטיפול הופך לסיוט: עיוורון בעקבות דיקור

המקרה של סילביה גרסיה מרמת גן הוא תמרור אזהרה לכולנו. טיפול דיקור סיני "שגרתי" הסתיים בדימום קשה ואיבוד ראייה בעין אחת. נדון בהפקרות בתחום הרפואה המשלימה בישראל וברשימת "בתי הספר השחורים" שמכשירים מטפלים ללא פיקוח.

5. מהפכה על גלגלים: משואב אבק למכונית על

חשבתם ש'דרימי' (Dreame) יודעים רק לשאוב אבק? תחשבו שוב. החברה הציגה בלאס וגאס את ה-Kosmera Nebula 1: מכונית סופר-ספורט חשמלית עם 1,876 כוחות סוס שזינוק ל-100 קמ"ש לוקח לה פחות מ-2 שניות. נבדוק איך המנועים של שואבי האבק הפכו ללב של רכבי העתיד, ואיך חברות כמו סוני ופוג'יפילם ממציאות את עצמן מחדש.

פינת הדילמות: "למה לא" עם יוסי חיים

לסיום, יוסי חיים מעלה 3 דילמות בוערות על שולחן הדיונים:

הברחה בתא המטען: עורך דין חסידי מוכר נתפס בגבול ארה"ב-קנדה כשהוא מבריח חבר בתא המטען. מדוע במגזר יש נטייה להגן על חרדים גם כשהם עוברים עבירות חמורות ופליליות? האם יש היגיון בארגון כנס לחיילים חרדים בבני ברק וההשוואה של השמאל בין ישראל לאירן.

כל זאת ועוד, הערב ב"דבר ראשון" עם משה מנס.