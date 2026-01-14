מהדורת 'דבר ראשון' עם משה מנס ויוסי סרגובסקי נפתחה הערב בתחושת 'אמרנו לכם' מהולה בכאב. רק ביום ראשון האחרון יצאה כאן מהאולפן קריאה נחרצת שלא להתקרב לנחלים הזורמים, והערב האזהרה הזו הפכה למציאות טראגית כאשר בחור צעיר נסחף בשיטפון.

הכתובת הייתה על הקיר:

הבוקר פגש מגיש התוכנית שהשתתף בחיפושים את ראש העיר הסמוך למקום האסון ובתגובה לביקורת הכואבת הסביר איך הדבר הזה קורה. בנוסף ראיון מיוחד מהשטח, תיאר מפקד היחידות המיוחדות של כבאות והצלה את האתגר המבצעי המורכב בזירה לדבריו: "הזרם מטעה, הקרקע לא יציבה, וכל כניסה למים היא סכנת חיים ממשית גם למחולצים וגם למחלצים".

הנס בטהרן: "הרגשנו שזה סוף העולם"

בנוסף ראינו בתוכנית את הצלם קובי שירה, ישראלי שגדל באיראן וברך משם כנער. שירה שיתף בדברים של קרובי משפחתו שנמצאים שם ובסיכויים למהפיכה אמיתית באיראן.

פוליטיקה: ח"כ עודד פורר נגד ש"ס

בזירה הפוליטית, הרוחות סוערות. ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) התארח באולפן ולא חסך בביקורת חריפה כלפי תנועת ש"ס, כשהוא מטיח בהם האשמות על "מדיניות גזענית" וטוען כי המפלגה פועלת ממניעים צרים ולא לטובת כלל הציבור.

הגיל הוא רק מספר: הגיבורים בני ה-60

לסיום, הבאנו לכם סיפור אופטימי ומעורר השראה: קבוצת מתנדבים שחצו את גיל 60, נמצאים בכושר שיא ויוצאים בכל יום להציל חיים. הכל בזכות שמירה על כושר וכשירות!