ח"כ עודד פורר בראיון לוחמני: "גם העילויים של פוניבז' וחברון צריכים להתגייס"

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) בראיון סוער ליוסי סרגובסקי מבהיר: "לא נשב עם המפלגות החרדיות, הן מקדמות אג'נדה אנטי-ציונית". פורר תקף את ש"ס כ"מפלגה גזענית", דורש לגייס את תלמידי חברון ופונוביז' ללא מכסות, והסביר מדוע הוא תומך בביטול סבסוד המעונות לאברכים: "אנשים מגיבים רק למגבלות וסנקציות" | צפו בראיון המלא (דבר ראשון)

עודד פורר בראיון לדבר ראשון (צילום: כיכר השבת)

"מדינת ישראל נמצאת במלחמה על עצם קיומה", אמר פורר. "כל אזרח שמחזיק תעודת זהות כחולה חייב לקחת חלק. זה לא משנה אם הוא חרדי או חילוני, יהודי או מוסלמי. מי שמתאים לשירות צבאי צריך לשרת".

פורר דחה את הטענה כי מדובר בהתנכלות לעולם התורה. לדבריו, לימוד תורה הוא ערך חשוב, אך אינו יכול לבוא במקום השתתפות בנטל. "מי שחושב שיש מי שחשוב יותר מאחרים טועה. תלמידי ישיבות ההסדר שילמו בחייהם תוך כדי לימוד תורה. זה קידוש השם אמיתי".

על הטענה לפיה ניתן להסתפק במכסות מוגבלות של מתגייסים , השיב פורר כי עצם השיח על מכסות שגוי. "אם כבר, צריך לדבר על מכסות לפטורים. צה"ל זקוק היום ל-15 אלף חיילים. אנשים עושים מאות ימי מילואים. אי אפשר להמשיך כך".

בהתייחסו לנתוני הגיוס האחרונים במגזר החרדי, בהם גויסו למעלה מ-500 צעירים ביום גיוס אחד, אמר פורר כי מדובר בתוצאה ישירה של סנקציות. "העלייה במספרים נובעת מהפעלת לחץ. עדיין מדובר בסנקציות מינוריות מדי, והממשלה נמנעת מיישום מלא שלהן".

פורר גם מתח ביקורת חריפה על הנהגת המפלגות החרדיות, שלדבריו אינה מגנה תופעות קיצוניות. "כשלוחמים חרדים מותקפים בבני ברק ואין גינוי, זה בלתי נתפס. שולחים אותם לקרב ולא מגנים עליהם בבית".

בסוגיית הסבסוד למעונות היום לאברכים, אמר פורר כי מדיניות כלכלית מבוססת תמריצים וסנקציות מוכיחה את עצמה. "אנשים מגיבים להטבות ולמגבלות. כך היה ב-2003 וכך גם היום. זה לא נגד החרדים, אלא בעד שותפות".

לדבריו, הציבור החרדי הצעיר כבר מבין את השינוי הנדרש. "אחרי 7 באוקטובר ראיתי צעירים חרדים שרצו לקחת חלק. מי שלא שם זו ההנהגה, שמעדיפה לשמר חולשה".

בהמשך הריאיון כינה פורר את ש"ס ויהדות התורה מפלגות שאינן ציוניות. "מפלגות שמקדמות אג'נדה אנטי ציונית לא יכולות להיות שותפות לממשלה. אני לא יושב עם מפלגות לא ציוניות".

לסיום הבהיר כי ישראל ביתנו לא תשב בממשלה עם נתניהו או עם המפלגות החרדיות. "יש רוב ציוני גדול במדינה. אני מקווה שהממשלה הבאה תוקם על בסיס אג'נדה ציונית ברורה".

32
שאפו יוסי נתת לו בראש!!
הליטאי הגאה
31
מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים ביטחוניים רבים אך אין זה אומר שכל אזרח חייב להילחם דווקא בצורה צבאית החרדים כבר משרתים את המדינה בדרכים שונות לימוד תורה הוא שמירה רוחנית על העם ועל הארץ כפי שנאמר: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב" לימוד תורה הוא קו הגנה לא פחות חשוב ואם כולנו נתמקד רק בנשק נשכח את הנ
חיים
אם אתה מוכן ללכת ללב עזה עם גמרא אנחנו איתך. אם לומדי התורה מוכנים לקחת אחריות על המלחמה במשמרת שלהם
Yy
אף אחד לא טוען שלומדי תורה יחליפו לוחמים בעזה אלא שעם ישראל נלחם תמיד גם בחזית רוחנית ולא רק צבאית בלי צבא אין ביטחון אבל בלי תורה אין חוסן זהות וסיבה להחזיק מעמד לאורך זמן חברה בריאה מחלקת תפקידים לוחמים בחזית ולומדי תורה שמחזיקים את הרוח והערכים של העם
בני
עם כל הכבוד לציניות עם ישראל לא החזיק מעמד בגלות רק עם חרב ולא יחזיק מעמד גם היום בלי תורה כל אחד נותן את חלקו יש מי שנלחם בגוף ויש מי שנלחם בנשמה שניהם נצרכים ושניהם אחראים
לוי
30
חובה או אי-חובה צריכה להיות מותאמת לפי יכולת, מצפון וייעוד לא כל אחד מתאים או מסוגל לשירות צבאי וכופה חובת גיוס על כל אדם בלי הבחנה פוגע בזכויות האזרחיות והדתיות גם תלמידי ישיבה תורמים למדינה בדרכים אחרות כולל שירות למען הקהילה תרומות חינוך עזרה לנזקקים ועוד
עמנואל
29
אני מבין את הצורך בחיילים אבל צריך לראות שגם לימוד תורה ושירות קהילתי תורמים למדינה הרבה מעבר למספר חיילים פיזיים לא כל תרומה מדידה במילים של חיילות יש תרומה רוחנית חינוכית וחברתית שאין לה תחליף
שמואל
28
הוצאה של חלקים חשובים מהחברה מהממשלה אינה מחזקת את המדינה. כולנו צריכים לעבוד יחד, לכלול את כולם, ולשמור על יציבות.
חדד
27
ההגדרה הזו אינה הוגנת המפלגות החרדיות מחזיקות במדינה ותורמות לחוסנה בדרכים אחרות אי אפשר להשוות בין ציונות צבאית לבין תרומה רוחנית וחינוכית
בכר
26
פטורים אינם חולשה הם הכרה במגוון התרומות של החברה כך נוצרת שותפות אמיתית שמכבדת את הדרך שבה הציבור החרדי תורם למדינה. הכפייה אינה יוצרת שותפות אמיתית
סער
25
סבסוד מעונות יום אינו הטבה פוליטית אלא צורך בסיסי של הקהילה החרדית הוא מאפשר חינוך והכנת דור לומד תורה, וזה חלק מהחוסן הלאומי. הכפייה או האיומים אינם הדרך האמיתית לבנות שותפות.
רובין
24
המפלגות הללו תורמות לחוסן המדינה בדרכים אחרות החרמתן או זלזול בתרומתן אינו מחזק את השותפות הלאומית.
פרידמן
23
נכון תלמידי הישיבות משלמים מחיר אישי יומיומי, מסכנים את עצמם למען התורה והמדינה הכפשה של ערך זה היא טעות חמורה הציבור החרדי לא חושב שהוא "חשוב יותר" הוא ממלא תפקיד חיוני ושונה וזה חלק מהחוסן הלאומי
מנס
22
המפלגות הללו מחזיקות במדינה ותורמות לחוסנה בדרכים אחרות חרם או זלזול בתרומתן אינו מחזק את השותפות הן משרתות את המדינה בדרכן הייחודית בשמירה על מסורת וחוסן רוחני
עובדיה
21
נכון שיש צורך בחיילים אבל לימוד תורה ושירות קהילתי הם חלק מהחוסן הלאומי לא כל תרומה נמדדת בכוח צבאי כפייה מייצרת פחד וחוסר אמון בעוד ששיתוף פעולה אמיתי מבוסס על הבנה וכבוד הדדי
הלפרין
20
אם אתה רוצה לגייס את העילויים גם, אז תגייס את הספורטאים המצטיינים, לא לגייס למשק ממטרות בקריה אלא ללוחם קרבי ( יש להם אחלה כושר)
נועם מתל אביב
19
זו חשיפת הפרצוף האמיתי, אין ערך לתורה, הפטור לעילויים זה סתם בשביל שנסכים להתפשר ואז ידרשו גם אותם חוץ מזה בלי קשר לתרומה או לא תרומה, צבא שמתנהל בניגוד לתורה ובניגוד להיגיון, ומסכן את חייליו למען בטיחות של אזרחי האויב ואג'נדות פוליטיות זמניות - אין בו מקום לעובדי ה'
אני
18
התורה מגינה מפני עבירות .מפני יצר הרע אך אלפיים שנות גלות מרות ללא כח צבאי הוכיחו שאים תחליף לצבא מגן ואין תחליף לצבא. גם בתנ"ך ניהלו בני ישראל מלחמות מימות משה רבינו . יהושע . השופטים .שאול .דוד .מלכי יהודה והחשמונאים .אדם שחי במציאות ושיש קצת שכל בקודקודו לרבות בני ישיבה מבין שבמצב הנוכחי כדי לשר
משה קליינר
חלק מהתוצאה של הגלות לא נבע מחוסר צבא בלבד אלא מהיעדר חוסן רוחני אחדות פנימית והכנה מוסרית וחברתית. בתקופות מסוימות יהודים שרדו גם בגלות כשהם שמרו על תורה ומסורת למרות שאין צבא.לימוד תורה הוא כוח הישרדות אמיתי לא רק צבא
ישראל
זו הנחה מוטעית קיימות דרכים רבות לתרום למדינה מעבר לצבא:לימוד תורה חינוך שירות קהילתי הצלת חיים
ינון
דוד שאול ויואב היו תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה גבוה ה' התגלה לדוד ושאול הגיע באחת משנותיו קרוב למדרגות נבואה היתה זו שעה שבה גדולי התורה של הדור יצאו למלחמת מצוה אך יחד עם זאת הם לא זנחו את לימוד התורה אין לדמות מצב זה לדורנו שבו החיילים אינם לומדים
טל
17
מתי נתפקח ונסגור דיל עם השמאל ונקבל הכללללל
נונו
ש"ס או יהדות התורה היו בממשלת שמאל מרכז רק בתנאי שהיה להם רוב בלעדי המפלגות החרדיות כמו בממשלת ברק ואולמרט
פרץ
עם רבין היה מוצלח
נונו
16
למה לא סוגרים דיל עם השמאל?????
למה לא סוגרים דיל עם השמאל
הגיע הזמן להתפקח..בתי המשפט בידיים שלהם
מסכים
דיל עושים כשיש שותפות אמיתית וגבולות ברורים השמאל דורש ויתור על זהות על תורה ועל ציבור שלם בלי כבוד ובלי הדדיות שותפות לא יכולה להיבנות על כניעה אלא רק על איזון אחריות וכבוד הדדי לכל חלקי העם
משה
15
למה לארח אנשים שמצע בחירות של המפלגה שלהם זה תעמולה על גבול אנטישמית ?! לזרוק את כל החרדים לפח זבל …כבר שכחתם?
Solo
14
מדוע מדברים איתו בכלל??????
GB
סוף סוף מגיב לעניין !
יואל
13
שלום עודד פורר אתה צודק במאה האוז בכל מה שאתה רוצה.אבל גם הציבור החרדי רוצה משהו ולזה אתה לא קשוב אולי אתה חושב שלימוד התורה זה הפאונטה וזה הקץ.אז לא . החלק החילוני שקורה בצבא שכולל הפרת כל כללי וחקי התורה והמצוות אז אני לא מוכן שהציבור יתחלן . תקים צבא שומר תורה ומצוות ואז נדבר ולא סתם אומרים נמו
יהודי
12
מדבריו רואים את הניתוק מהמציאות והקוטביות העצומה בין המגזרים, כמעט כל מה שהוא אמר על הציבור החרדי "אני מעורבב ויודע" וכו' שטויות שלא נשמעו כדוגמתם, כששמעתי את הדברים לא ידעתי אם זה מתום או מטמטום, האמירה שההנהגה החרדית מנותקת זו אמירה מטופשת, לא רק שהיא לא מנותקת אלא שחלק לא קטן מהציבור (לא מהפלג וכ
אנונימי
11
מה אתם מראיינים אותו.
אורח
נכון,אסור להסתכל עליו בכלל !
יואל
10
יאאלה ....תתקדם !!!!
מרים
9
למה אתם נותנים מיקרופון לאדם השקרן והגועלי הזה
יהודי אמיתי
8
את מי הוא מעניין למה הוא בכותרת ראשית בכלל
יוסי
7
אם תחליפו את "צבא העם" בצבא רגיל כמו בכל העולם, ותפסיקו לרצות כל הזמן להפוך אותנו לחילוניים, או לפגוע בילודה שלנו, אז אולי יהיה שינוי במצב. כל זמן שאתם אנטישמיים, תמשיכו לדבר וביבי יישאר.
ישראל
6
מה הקשר שלו לאתר הזה?? שיגיד את ההגיגים שלו לחברים שלו.
אני
5
צריך צבא חרדי חיוב תפילות, חיוב ללמןד תורה והפרדה מלאה, פורר שלח לשם גם את הבן שלך
כתום
4
אז הוא אמר, אנחנו כפופים לתורה ולראשי הישיבות, לא נמסור את נפשנו עבור המדינה הזאת
צבי
3
צה"ל לא מנצח במלחמות בגלל גיוס נשים בג"ץ יועמשית פצרית אסא כשר ומפקדים שמאלנים, וטיפש מי שמתגייס, לפיד שלא שירת ופורר לא יגידו לנו דעות
חיים
2
תשאירו את הראיון הזה עוד קצת בכותרות כי זה מאוד מאוד מעניין אותי וגם את חבריי החרדים אין לנו כבר מה לקרוא תעשו טובה זה ממש מסקרן ומעניין ומרתק בפרט שהוא במפלגתו של מר ליברמן היקר, חן חן לכם ותודה על הכל.
שוקי
1
הבעיה המרכזית היא הפוליטיקאים החרדים שמסכימים למסור 50 אחוז מהציבור החרדי לשמד.
אברך בן תורה מבני ברק

