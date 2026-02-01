"דבר ראשון" היא תוכנית האקטואליה המרכזית של אתר "כיכר השבת", המוגשת על ידי משה מנס ויוסי סרגובסקי. התוכנית משלבת סקירה מהירה של כותרות היום, פרשנות פוליטית וביטחונית, ופינות "צבע" פופולריות. היא ידועה בזכות השילוב שבין המבט החרדי השמרני לבין הבנה עמוקה של המערכות הממשלתיות והביטחוניות בישראל ובעולם.

היום שאחרי כבר כאן: רפיח עוברת לידיים פלסטיניות

בעוד הדיונים על "היום שאחרי" נמשכו חודשים ארוכים, המציאות בשטח הקדימה את הפוליטיקה. הבוקר נפתח רשמית מעבר רפיח, אך הפעם ללא נוכחות ישראלית ישירה. המעבר מנוהל על ידי "ממשלת הטכנוקרטים" הפלסטינית ובפיקוח צמוד של משלחת מהאיחוד האירופי.

בירושלים מנסים לשדר עסקים כרגיל, אך יוסי מציין כי מדובר בשינוי אסטרטגי: "זהו שלב ב' של תוכנית טראמפ. ישראל נאלצת להשלים עם נוכחות שלטונית פלסטינית חדשה, גם כשחמאס טרם פורק מנשקו באופן מלא. זהו מבחן ריבונות משמעותי."

2. קוממיות סוערת: "התירו את דמם של החרדים"

במלאת שלושים למותו של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, הרוחות במגזר החרדי סוערות מתמיד. בעצרת התעוררות, יצא רבה של קוממיות, הגאון רבי משה מנדלזון, במתקפה חריפה נגד רשויות החוק בעקבות שחרור הנהג הדורס.

הרב השווה את המצב לפוגרומים ברוסיה הצארית והטיח: "כמו בגלות, מתירים כאן את דמם של החרדים". בקהילה מצביעים על התיעוד מתוך האוטובוס, המראה לכאורה האצה מכוונת, ותוקפים את מה שהם מכנים "התנהלות סלחנית ומפקירה" של הפרקליטות.

3. דרום מתוח: צה"ל נערך לחידוש הלחימה

הפסקת האש עומדת למבחן הקשה ביותר שלה. אלוף פיקוד הדרום, יניב עשור, הנחה את הכוחות להשלים היערכות לחידוש הלחימה לאחר סוף שבוע של חילופי אש. בחקירת מפקד פלוגה של חמאס שנלכד, נחשפה רשת "מנהרות הישרדות" שבהן מסתתרים עשרות מחבלים. צה"ל כבר הציג לדרג המדיני תוכניות למיטוט סופי של הארגון ופירוז הרצועה.

4. איראן ואירופה: על מסלול התנגשות

בטהרן, המתיחות מול המערב שוברת שיאים. המנהיג העליון חמינאי הזהיר כי מתקפה אמריקאית תוביל לעימות אזורי כולל. בצעד הצהרתי חריג, הופיעו חברי הפרלמנט האיראני במדים והכריזו על צבאות האיחוד האירופי כ"ארגוני טרור". בטהרן שוקלים כעת את גירוש כל הנספחים הצבאיים האירופים מהמדינה.

5. אזהרה רפואית: מחיר היופי עלול להיות יקר

בבית החולים "שערי צדק" מתריעים על עלייה במקרי פגיעה כלייתית קשה כתוצאה מהחלקות שיער המכילות חומצה גליאוקסילית. זהו המקרה השלישי בחודשיים האחרונים של צעירה שאושפזה במצב חריף. "אל תתפשרו על הבריאות," מזהירים הרופאים, "השתמשו רק בחומרים מאושרים".