היום בתוכנית "דבר ראשון", בהגשת משה מנס ויוסי סרגובסקי, צללנו לעומק הכותרות שמעסיקות את העולם ואת הרחוב החרדי. מהשינוי הדרמטי במדיניות הבריאות של הממשל האמריקני החדש ועד לסיפורים המרתקים ששברו את הרשת.

הדרמה בארה"ב: המהפכה של RFK ג'וניור והתפרצות החצבת

הנושא המרכזי שפתח את התוכנית הוא המהפכה חסרת התקדים במערכת הבריאות האמריקנית. תחת הנהגתו של שר הבריאות החדש, רוברט פ. קנדי ג'וניור, ביצע ה-CDC מהלך היסטורי וקיצץ את רשימת חיסוני הילדים המומלצים מ-17 ל-11 בלבד.

חיסונים נגד קורונה, שפעת, הפטיטיס A ו-B ורוטה-וירוס הוצאו מההמלצה הגורפת והפכו ל"בחירה אישית" של ההורים. בעוד בממשל מסבירים זאת כ"החזרת החופש הרפואי", המציאות בשטח מורכבת: ארה"ב חווה כעת את אחת מהתפרצויות החצבת הקשות בתולדותיה, עם מעל 730 מקרים רק בחודש האחרון, בעיקר במוקדים ביוטה ואריזונה.האמירה הנחרצת של מנס בתוכנית היא: אם החלטתם שאתם סומכים על שר הבריאות האמריקאי הרי שיש עוד מלא חיסונים עליהם הוא ממליץ, אותם חיסנתם?

בזמן שהמתיחות מול איראן בשיאה, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא השבוע לפגישה קריטית עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. המטרה: הקשחת תנאים מול טהרן. מנגד, הנשיא האיראני פזשכיאן משגר איומים, והשר לשעבר יובל שטייניץ מתריע: המשטר האיראני עלול לשגר טילים לא רק לישראל – אלא גם לאירופה.

המקום הבטוח בישראל: בני ברק בצמרת

נתוני הלמ"ס החדשים חושפים נתון מפתיע: בני ברק היא אחת הערים הבטוחות ביותר בישראל. העיר החרדית קטפה את המקום השני במדד הביטחון האישי, כש-83% מהתושבים מרגישים בטוחים ללכת לבד בחשיכה. עם זאת, הנתון המשלים מעלה תהיות: למרות תחושת המוגנות, שביעות הרצון הכללית מהחיים בעיר נמוכה מהממוצע הארצי.

סודות מהשטח עם ישראל שפירא

ההיסטוריון ומורה הדרך ישראל שפירא, שסרטוניו זוכים לעשרות אלפי צפיות, לקח אותנו לפנינים נסתרות:

מעיין חם וקסום ליד היישוב רתמים בנגב. (נוסעים לפי גדר היישוב עד עץ האשל הענק). אך מה קרה בעקבות הפרסום של ישראל? או וי. האגם החדש: במרחק 300 מטר ממגלשת העוג'ה המפורסמת, נחשף אגם בעומק 3 מטרים. שפירא ממליץ: "תבואו בקבוצה, כדי שתוכלו לעזור אחד לשני לצאת מהמים".

עוד בתוכנית:

תעלומה באמ"ן: תיעוד חדש של הקצין תומר אייגס ז"ל מתמוטט בתאו בכלא הצבאי, שבועות לפני מותו המסתורי.

תיעוד חדש של הקצין תומר אייגס ז"ל מתמוטט בתאו בכלא הצבאי, שבועות לפני מותו המסתורי. תיעוד מזעזע: כתב אישום נגד צעיר מעילוט שדרס קטין בכוונה בגלל סכסוך על "מבטים". הנאשם אותר כשהוא מסתתר בתוך מקלחת בזמן שבן משפחה אחר התרחץ בה.

רץ ברשת: מה קורה כששמים מנוע של מטוס על אוטובוס?

בפינת "רץ ברשת" ראינו את הספורט הלאומי של קנדה (הוקי קרח), יום שגרתי באלסקה הקפואה, וגם את ה"משוגע" שהחליט להתקין מנוע של 8,750 כוחות סוס על אוטובוס בית ספר צהוב.

צפו בתוכנית המלאה בראש הכתבה.