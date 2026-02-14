שבוע טוב וברוכים הנמצאים במגזין הוודיאו של כיכר. והיום בתוכנית: הפנצאון: יוסי חיים מימון מצטרף אליי לסיכום חדשות הזוי: מנהגת שעברה טסט בניסיון ה-960 ועד לאברך ששוחרר ממעצר כי השבת אצל החמות היא עונש מספיק כבד. בריאות ומנטליות: הפסיכותרפיסט אלון סגל יסביר למה אנחנו נשברים בדרך לחדר כושר, חברה ומגזר: הרב יצחק פרחים בשיחה פתוחה על כאב הרווקות המאוחרת בציבור החרדי ואיך אפשר לתקן את המציאות הזו. טכנולוגיה: אלחנן טווג על אתר ההימורים פולימרקט ואיך אפשר להרוויח. ולסיום רץ ברשת: ספיישל חבלנים ופיצוצים שינקה לכם את הראש.

מונולוג תחילה: "זכינו לשמוע עליו מה שלא נאמר בחיידר"

"חמישי בערב, מודיעין. מישהו שילם לי להגיע עד אליו הביתה לאימון. שאלתי אותו: 'למה שווה לך לשלם 500 ש"ח למאמן שיגיע אליך?'. הוא ענה לי משפט מנצח: 'עדיף לי לשלם לך 500 ש"ח עכשיו, מאשר לשלם 1,500 ש"ח בעוד כמה שנים לרופא שיגיע אליי'.

ממש ליד הבית שלו, התקיים טקס הצהרת אמונים של מחזור ד' בחטיבת 'חשמונאים'. הייתי שם. ראיתי חרדים 'הארדקור' לצד אמריקאים וחוצניקים. שמעתי את הפסוקים נאמרים בעגה אשכנזית כבדה – חטיבה ליטאית לכל דבר. רק עצה אחת הייתה לי: את ה'מי שברך' תעשו בהגייה ישראלית, זה פשוט לא עובר באשכנזית...

אבל הפואנטה הגיעה בבוקר. כתבתי לאבא מהקהילה במודיעין עילית שהבן שלו נראה 'מתוק מדבש' בטקס. הוא ענה לי, כנראה מהבטן: 'ברוך ה' שזכינו לשמוע עליו כל כך הרבה דברים טובים, שמעולם לא נאמרו על ידי רבנים בחיידר או בישיבות'.

זה משפט שצריך להרעיד אותנו. לא כל אחד מתאים לשבת יום שלם, ויש בחורים יראי שמים – שמתקשרים בחרדה לרב לשאול אם מותר לדבר בקשר בשבת בפיקוח נפש כי הם מעולם לא חיללו שבת – שמצאו דווקא שם את המשמעות והפריחה שלהם. המקום הזה נתן להם הצלחה שהמערכת הרגילה פשוט לא ידעה לתת."

הפנצאון: סיכום חדשות הזוי עם יוסי חיים מימון

"מכאן, נעבור לפינה שגורמת לכבישים לרעוד. יוסי חיים מימון, בוא נעשה סדר באבסורד:

הנהגת המסוכנת בעולם: אישה עברה טסט רק בניסיון ה-960. ב-12 אלף דולר היא יכלה לקחת מוניות לכל החיים ועדיין להישאר עם עודף לפלאפל. אחרי 500 פעם הבוחנים כבר הפסיקו לבדוק חניה והתחילו להזמין אותה לסעודות חג.

אישה עברה טסט רק בניסיון ה-960. ב-12 אלף דולר היא יכלה לקחת מוניות לכל החיים ועדיין להישאר עם עודף לפלאפל. אחרי 500 פעם הבוחנים כבר הפסיקו לבדוק חניה והתחילו להזמין אותה לסעודות חג.

חופש מאופקים: המשטרה עצרה אברך, אבל שחררה אותו מהר כי הבינו ששבת אצל החמות זה עונש כבד יותר מכל תא מעצר. העיקר ששחררו אותו בזמן 'לחזור לשעמומו' ולא פתחו שם סניף של 'קיוויתי'.

המשטרה עצרה אברך, אבל שחררה אותו מהר כי הבינו ששבת אצל החמות זה עונש כבד יותר מכל תא מעצר. העיקר ששחררו אותו בזמן 'לחזור לשעמומו' ולא פתחו שם סניף של 'קיוויתי'.

חלומות מאחורי הסורגים: באמריקה בת 99 נעצרה כי זה היה ה'חלום' שלה. אצלנו בני 16 מגשימים את החלום הזה כל שבוע. היא טענה שעל משחקי קופסה כתוב 'עד גיל 99' ומאז פשוט משעמם לה.

באמריקה בת 99 נעצרה כי זה היה ה'חלום' שלה. אצלנו בני 16 מגשימים את החלום הזה כל שבוע. היא טענה שעל משחקי קופסה כתוב 'עד גיל 99' ומאז פשוט משעמם לה.

מרשם לשופינג: מחקר קובע ששופינג עם חברות חופרות בקניון זו תרופה לדיכאון. אולי לאישה הדיכאון יורד, אבל אצל הבעל שנשאר עם הילדים? החרדה בזינוק בעלייה.

מחקר קובע ששופינג עם חברות חופרות בקניון זו תרופה לדיכאון. אולי לאישה הדיכאון יורד, אבל אצל הבעל שנשאר עם הילדים? החרדה בזינוק בעלייה.

קנגורו בצהלה: קנגורו לבן הגיע מפינת חי בבית שאן לדירה בתל אביב. כנראה הוא הבין שגם עם 'דמי כיס' מובנים בבטן, הוא לא עומד בשכר הדירה בצהלה.

קנגורו לבן הגיע מפינת חי בבית שאן לדירה בתל אביב. כנראה הוא הבין שגם עם 'דמי כיס' מובנים בבטן, הוא לא עומד בשכר הדירה בצהלה. הכלב נהג: נהג שנתפס על מהירות טען 'זה הכלב נהג'. השופט לא קנה את זה, והתיק הוחמר – כי הכלב לא היה עם רצועה. כנראה שתמיד יש בעיות עם הרצועה."

תהיה בריא: הפסיכולוגיה והפיזיולוגיה של המאמץ

"אחרי שצחקנו, בואו נדבר על איך לא נשברים. אירחתי את אלון סגל, פסיכותרפיסט קליני, כדי להבין למה ביום חמישי הנעליים חוזרות לארון. (להשמיע קטע מ-00:40 עד 07:50). סגל מסביר שהבעיה היא 'מלכודת התוצאה המיידית' – אנחנו רוצים ריבועים בבטן עכשיו, ושוכחים שכושר זה 'דרך חיים' ולא משימה חד פעמית.

ועל זה נאמר: צפו!