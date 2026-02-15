פרשת מעצרם של שלושה צעירים בחשד לשימוש במידע ביטחוני פנימי כדי לגרוף רווחים באתר ההימורים העולמי "פולימרקט", עוררה סערה. מומחה הטכנולוגיה אלחנן טוויג הגיע לאולפן 'כיכר השבת' כדי להסביר למשה מנס איך עובדת השיטה, למה זה מסוכן ואיך הארנק הדיגיטלי עוקף את החוק – עד שזה מגיע לבנק.

הבורסה של הנבואות: מה זה פולימרקט?

רבים נתקלו בשם "פולימרקט" (Polymarket) סביב מערכות הבחירות בארה"ב, אך כפי שמסביר אלחנן טוויג, מדובר בהרבה יותר מלוח תחזיות פוליטי. "זה אתר הימורים עולמי שתופס המון באזז בתקשורת כי הוא משקף את מה שההמונים חושבים באמת על אירועים אקטואליים", מסביר טוויג.

השיטה באתר היא בינארית: השאלה היא תמיד "כן" או "לא".

האם ארה"ב תתקוף באיראן עד סוף החודש?האם פלוני ינצח בבחירות?האם חמינאי יישאר בתפקידו עד סוף השנה?

איך עובדת השיטה הכלכלית?

טוויג מפרט את המנגנון המתמטי שמאחורי ההימור: "המחיר של כל 'מניה' (הימור על 'כן' או 'לא') נקבע לפי אחוז האנשים שמאמינים בתשובה מסוימת. אם 60% מהאנשים ענו 'כן', המניה תעלה 60 סנט. אם צדקת, בסוף האירוע המניה שלך הופכת לדולר שלם. הרווחת 40 סנט על כל 60 שהשקעת. אם טעית – הכסף הלך".

הדוגמה של טוויג: "נניח שיש שאלה על תקיפה הלילה. רוב האנשים (75%) בטוחים שלא תהיה תקיפה, ולכן מניית ה'כן' עולה רק 25 סנט. אדם שיודע בוודאות (ממידע פנימי) שתהיה תקיפה, קונה מניות ב'גרושים' וגורף רווח של פי ארבעה על הכסף שלו".

הפרשה הביטחונית: כשמידע פנימי הופך למכונת מזומנים

הסיבה שהנושא עלה לכותרות השבוע היא מעצרם של שלושה חשודים שהשתמשו לכאורה במידע פנימי ממערכת הביטחון. "זה לא שהם 'מהמרים'", מבהיר טוויג למנס, "הם פשוט יודעים מה יקרה. כשיש לך גישה לנתונים רגישים על תקיפה צפויה או החלטה מדינית, אתה לא לוקח סיכון, אתה פשוט אוסף את הכסף מהרצפה".

החוק הישראלי והפרצה הדיגיטלית

משה מנס תהה כיצד הישראלים משתתפים באתר, הרי הימורים באינטרנט אינם חוקיים בישראל (למעט הגופים המורשים כמו הטוטו והפיס).

אלחנן טוויג מסביר את ה'ישראבלוף' הטכנולוגי:

ארנק דיגיטלי: האתר לא דורש כרטיס אשראי ישירות. המשתמש פותח ארנק קריפטו, מעביר אליו כסף, ומחבר אותו לאתר. חוסר אכיפה ב-IP: נכון לעכשיו, 'פולימרקט' לא חוסמים כתובות IP מישראל, מה שמאפשר לכל אחד להיכנס באין מפריע. הלבנת הרווחים: הכסף חוזר לארנק הדיגיטלי ומשם לחשבון הבנק.

אבל כאן מגיע המוקש: "ברגע שמדובר בסכומים גבוהים, הבנק מתחיל לשאול שאלות", מתריע טוויג. "אדם שהרוויח 150 אלף דולר יצטרך להסביר מאיפה הכסף. מעבר לעובדה שמדובר בעבירה על חוק ההימורים, יש כאן גם היבט של מיסוי (25%) וחשד להלבנת הון. בסוף, מי שמרוויח סכומים כאלה בדרכים מפוקפקות – נעצר".

לסיכום: התמכרות מסוכנת

למרות המעטפת הטכנולוגית הנוצצת, מנס מסכם באזהרה: "בסופו של דבר זו התמכרות מסוכנת. אנשים מרוויחים קצת, מפסידים את המכנסיים בניסיון לכסות את ההפסד, ובניגוד לאלו עם המידע הפנימי – האדם הפשוט כמעט תמיד מפסיד".