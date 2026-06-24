תעלומה בת 1,700 שנה: מה עשו הפסלים בתוך כרם ישראל? | צפו

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן מסעירה את עולם הארכיאולוגיה בישראל: במהלך חפירות הצלה של רשות העתיקות באתר "השדרה המהירה" של רכבת ישראל בבנימינה, נחשפו שני פסלי שיש מרהיבים, השמורים בצורה פנומנלית, המתוארכים לתקופה הרומית (לפני כ-1,700 שנה). הפסלים, מציגים דמויות יווניות רומיות התגלו באופן מפתיע דווקא בתוך בור של גת עתיקה לייצור יין.

"הדבר האחרון שמצפים למצוא בגת"

בראיון לתוכנית דבר ראשון עם משה מנס סיפר אלירן אורן, ארכיאולוג רשות העתיקות וממובילי החפירה על רגעי הדרמה: "חפרנו שם במשך כחודשיים. הממצאים המרכזיים באתר היו של גת גדולה מאוד להכנת יין, המתוארכת ככל הנראה למאה השישית לספירה. הדבר האחרון שאתה מצפה למצוא בתוך גת כזו זה פסלים מהסוג הזה, ועוד במצב השתמרות יוצא דופן ושלם כל כך. זה ממצא של פעם בחיים".

לדבריו של אורן, קיים פער זמנים של כמה מאות שנים בין הפסלים לבין הגת שבה הם נמצאו. "הפסלים מוקדמים בהרבה מהגת עצמה, וניתן לתארך אותם למאות השנייה או השלישית לספירה. ככל הנראה, הפסלים הללו שימשו כפריטי נוי (פסלי נוי) בווילה מפוארת או בבית מרחץ עתיק שהיה באזור, ושייך היה לאדם עשיר מאוד שביקש להרשים את אורחיו".

מיהו 'ליקורגוס' המסתורי?

על אחד הפסלים התגלתה כתובת ייחודית בבסיסו, הנושאת את השם "ליקורגוס" (Lycurgus). בתשובה לשאלה האם מדובר בדמות שרדפה את העם היהודי, הבהיר הארכיאולוג כי ככל הנראה אין קשר ישיר ליהודים: "ליקורגוס הוא דמות המיוחסת למחוקק של ספרטה העתיקה, מי שהמציא את הדוקטרינה הצבאית והחינוכית שלהם, או שמדובר בדמות מיתולוגית. הוא כנראה לא הכיר כלל את העם היהודי וחיה הרחק מכאן".

החוקרים מעריכים כי בעל הגת המאוחרת, שהיה אדם אמיד, החזיק בפסלים ההיסטוריים הללו כפריטי אספנות עתיקים, ובשל צרה כלשהי או רצון להגן עליהם – החליט להחביא אותם בבור הגת, שם הם המתינו באדמה במשך מאות שנים עד שנחשפו ביום האחרון של החפירות.

"ממצא של פעם בחיים"

משה המשיך לאתגר את הארכיאולוג וביקש להבין מה הערך המוסף של התגלית לאדם הפשוט.

משה: "למה הממצא הזה הוא ממצא ארכיאולוגי כל כך... שראיתי שאחד מכם אומר 'זה ממצא של פעם בחיים'? למה? מה אני באמת מנסה להבין... מה זה מוסיף לנו בחיים?"

אלירן: "המדינה שלנו היא לא מדינה עשירה באוצרות כאלה, כי אנחנו לא רומא. אומנם מצאנו בקיסריה בשנות ה-90 פסלים דומים, אבל אלה פסלים שכל העולם מתעניין בהם עכשיו. האיכות שלהם, והעובדה שהם נמצאו שלמים כמעט בלי פגם, זה דבר יוצא דופן. בדרך כלל פסלי שיש כאלו נהרסים או שנשברים ומשתמשים בשיש לדברים אחרים במרוצת השנים. למצוא אותם במצב כזה זה נדיר".

רשות העתיקות מזהירה: "איסור חמור על שימוש בגלאי מתכות"

בחלקו האחרון של הראיון, העלה משה את נושא חובבי הארכיאולוגיה וגלאי המתכות, וביקש לדעת מה מותר ומה אסור על פי החוק.

משה: "יש היום הרבה אנשים שמחפשים עם גלאים דברים ישנים. מה מותר? מה אסור? תן לנו את הכללים שבן אדם צריך לדעת אם מצא מטבע עתיק".

אלירן אורן: "אסור להסתובב עם גלאי מתכות באזור שמוכרז כאתר עתיקות, ואסור לחפש או לאסוף ממצאים. זו עבירה פלילית בהחלט".

משה: "זאת אומרת, לא רק במקומות של אתרי עתיקות... אלא גם אם מצאתי ליד הבית?"

אלירן אורן: "רצוי בכלל לא להסתובב עם גלאי מתכות, כי אתה לא תמיד יודע מה מוכרז כאתר עתיקות ומה לא, ועדיף לא להסתבך. אם במקרה באקראי מצאת מטבע או חפץ עתיק, יש לדווח לרשות העתיקות והם יבואו לקחת את זה. מקבלים על זה אפילו תעודת הוקרה".

הפסלים הנדירים הועברו לטיפול ויוצגו לראשונה לקהל הרחב בכנס הארכיאולוגי של רשות העתיקות במוז"א (מוזיאון ארץ ישראל) בתל אביב, ויישארו שם בתצוגה במהלך חודשי הקיץ הקרובים.