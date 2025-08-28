כיכר השבת
אומן נערכת ל-50 אלף מתפללים: כך תיראה הנסיעה השנה | צפו

מיכאל פינטו, מנכ"ל מרכז ברסלב באומן, מספר כי כ-50 אלף מתפללים צפויים להגיע לראש השנה| בשל סגירת שדות התעופה באוקראינה, הנוסעים עוברים דרך מדינות שכנות ולעיתים במסעות של למעלה מ-20 שעות | צפו (דבר ראשון)

שלושה שבועות לפני ראש השנה, ההכנות באומן בעיצומן. מיכאל פינטו, מנכ"ל מרכז בעיר, מספר כי השנה צפויים להגיע כ-50 אלף מתפללים - מתוכם כ-35 אלף מישראל ועוד כ-15 אלף מצפון אמריקה, צרפת ומדינות נוספות.

לצד ההתרגשות, הדרך לאומן אינה פשוטה. בשל המלחמה באוקראינה שדות התעופה במדינה סגורים, והנוסעים נאלצים להגיע דרך שדות תעופה במדינות שכנות, בהם רומניה, פולין, הונגריה ומולדובה. לאחרונה אף עלו דרישות כספיות מצד מולדובה עבור מעבר, מה שעורר סערה ציבורית. פינטו מזהיר כי ללא פתרון, אלפי נוסעים ייאלצו לנסוע 20–25 שעות באוטובוסים, במקום 7 שעות בלבד במסלול הקצר.

בפן הביטחוני, לדבריו, באומן שורר שקט יחסי: "יש התרעות אזעקה כלליות, אך בעיר לא מורגשת המלחמה. אין נוכחות צבאית, והחיים מתנהלים כסדרם".

היערכות ענק נעשית גם במישור הלוגיסטי. מערך ההסעדה המרכזי צפוי להאכיל כ-20 אלף איש, לצד מאות מטבחים פרטיים. כבר עתה נשחטו עשרות טונות של בקר, כבשים ומאות אלפי עופות כדי לספק את צורכי החג. "מדובר באחד המטבחים הגדולים באירופה", מדגיש פינטו.

במקביל, מתקיימים דיונים מול ממשלת ישראל סביב סוגיית הצעירים החרדים המנועים מיציאה מהארץ בשל חוק הגיוס. "מדובר במאות בלבד", אומר פינטו, "אבל זה עניין עקרוני. אף אחד לא מגיע לטייל – כולם באים רק להתפלל. זו מצווה שאי אפשר למנוע". לדבריו, שרי הממשלה פועלים כדי למצוא פתרון ולאפשר יציאה וחזרה ישירה לישראל.

פינטו מסכם באווירה חיובית: "בין אם מדובר בחסידים, מסורתיים או חילונים – כולם מתכנסים יחד באומן. האווירה כאן מיוחדת, מרוממת ומחברת בין אנשים מכל העדות".

5
כל מי שנוסע לאומן ראש השנה עליו לדעת שרבני ברסלב לא ממליצים לצאת מאומן בחזור בימים חמישי ושישי לפני שבת, כי אז יהיה עומס ולחץ אדירים בגבולות. כגון בגבול אוקראינה לרומניה ואוקרינה בפולין, יהיה תורים ענקיים שלא ייגמרו ואנשים יעמדו בתור לחתום דרכונים בגבול ויעמדו ויעמדו ויחכו ויחכו ויפסידו את הטיסה חזר
נחמן גבירץ
4
נסיעה לאומן זו לא הלכה למשה מסיני . לא יקאה כלום אם תישארו בבית עם משפחותכם וילדכם . ונשמרתם מאוד לנפשותכם ולא סומכים על נס.
מאיר
3
מדוע לא מטפלים במחירים ההזויים של הטיסות מדוע טיסה לרומניה עולה כל השנה 200 דולר ולקראת הנסיעה לאומן המחיר קופץ פי 6. !!???
יצחק
2
באו לצדיק
נ נח נחמ נחמן מאומן
1
מת על המגיש הזה הוא פשוט מצוין ועושה כל דבר מעניין!! אומנות
דודי

