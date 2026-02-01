האווירה בוושינגטון מתוחה, והדיבורים על "ארמדה" אמריקאית בדרך למזרח התיכון כבר אינם רק בגדר רמיזות. יאקי דיין, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר ומומחה לענייני ארה"ב, התארח לשיחה עם משה מנס ויוסי סרגובסקי כדי לנתח את המצב הגיאופוליטי הנפיץ – הן בחזית האיראנית והן בתוך הבית פנימה.

המצור על איראן מתהדק

לדברי דיין, השטח מאותת על פעולה קרבה. "אנחנו רואים ריכוז כוחות אמריקאי שרק הולך וגדל," הוא מסביר. "יש מצור אמריקאי שמתהדק על איראן בכל העולם – מעצירת ספינות סיניות שנושאות אמצעים לטובת איראן, ועד פגיעה במאחזים אסטרטגיים כמו ונצואלה".

גם באירופה חלה תזוזה משמעותית, כאשר האיחוד האירופי דן בהכנסת משמרות המהפכה לרשימת הטרור – צעד בעל משמעויות כלכליות מרחיקות לכת. דיין מציין כי בעוד שטראמפ מצהיר על נכונות למשא ומתן, הדרישות שלו (אפס העשרה, הגבלת טילים בליסטיים והפסקת התמיכה בפרוקסי) הן תנאים שחמינאי לא יוכל לקבל.

"מדד הפיצה" ושעון המתקפה

אז מתי זה יקרה? דיין מפנה את הזרקור לסימנים הטקטיים:

מדד הפיצה: הפיצריה המפורסמת ליד הפנטגון עובדת שעות נוספות – סימן היסטורי לעבודה מאומצת לפני פעולה צבאית.אתרי ההימורים: ב-'Polymarket' ובאתרים נוספים, האימורים על פעולה צבאית עד סוף השבוע נמצאים בעלייה חדה.סוף השבוע של טראמפ: "טראמפ אוהב לפעול בסוף השבוע כשהבורסה סגורה," מסביר דיין. "כך אין סכנה לטלטל את השווקים הכלכליים באופן מיידי. רוב המתקפות הגדולות בעבר תועלו לימים אלו".

עם זאת, דיין מדגיש שטראמפ אינו מעוניין ב"בוץ איראני": "הוא רוצה פעולה מהירה, מרהיבה ואפקטיבית. הוא לא רוצה מלחמה ארוכה או סיכון מיותר לנכסים אמריקאיים".

תבערה במיניאפוליס: ההגירה וההרוגים

בזמן שהעיניים נשואות לטהרן, ארה"ב בוערת מבפנים. טראמפ מוביל קו נוקשה נגד הגירה לא חוקית, ושולח כוחות פדרליים למדינות דמוקרטיות. במיניסוטה, המצב הגיע לנקודת רתיחה לאחר שכוחות פדרליים הרגו אזרחים בשתי תקריות שונות – אח בבית חולים ואישה בתוך רכבה.

"העניין הזה הופך לנפיץ מאוד," אומר דיין. "מזכירת ביטחון המולדת, קריסטי נואם, גיבתה את הכוחות באופן מיידי, אבל טראמפ זהיר יותר ומבין את המורכבות הפוליטית. למרות ההרוגים והמחאות, טראמפ לא ירפה מנושא ההגירה – זהו נושא הליבה שלו מול הרפובליקנים".

שורה תחתונה: הסבירות למתקפה גבוהה

למרות הלחץ התקשורתי בארה"ב שמתמקד כרגע בענייני הפנים, המכונה הצבאית מוכנה. "הסבירות שנראה פעולה צבאית גבוהה הרבה יותר מאשר שלא נראה אחת כזו," מסכם דיין. "בסוף איש אחד מחליט – דונלד טראמפ. הוא לא רוצה לצאת 'אובמה', שהבטיח קו אדום בסוריה ולא פעל. טראמפ הבטיח שהעזרה בדרך, והוא מתכוון לקיים".