הלב נשבר: הפרידה מרס"ר רן גואילי ז"ל

התוכנית נפתחה בתיעוד מרגש וכואב מרצף ה"רץ ברשת". ארונו של רס"ר רן גואילי ז"ל, החלל החטוף האחרון שהושב מרצועת עזה, הובא הבוקר למחנה שורה.

גיאופוליטיקה: "מדד הפיצה" והמצור על איראן

במוקד התוכנית עמד ראיון מרתק עם יקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, שניתח את המהלכים הדרמטיים של ממשל טראמפ מול ציר הרשע.

האם אנחנו בדרך למתקפה?

דיין מציין כי המצור האמריקאי על איראן מתהדק לא רק צבאית, אלא גם כלכלית וימית:

ריכוז כוחות: האולטימטום של טראמפ:

תרגילי 'סנטקום' והידוק המצור כוללים אפילו עצירת ספינות סיניות המובילות אמצעים לאיראן. טראמפ לא רוצה "מלחמה ארוכה" או "בוץ איראני", אלא פעולה מהירה ואפקטיבית. דיין מעריך כי הסבירות לפעולה צבאית גבוהה מאי-פעולה.

סימני סוף השבוע: דיין מזכיר את "מדד הפיצה" המפורסם מהפנטגון (הזמנות מאסיביות של פיצה המעידות על עבודה מסביב לשעון לפני מבצע). הוא מעריך כי אם תהיה תקיפה, היא תתרחש בסוף שבוע כדי למנוע טלטלה בשווקים הכלכליים.

כאוס בתוך ארה"ב

במקביל למדיניות החוץ, טראמפ נאבק בבעיית ההגירה. דיין מדווח על אירועים נפיצים במיניאפוליס (מחוז הבחירה של אילהן עומר), שם כוחות פדרליים היו מעורבים בירי בבית חולים, מה שמעורר תסיסה חברתית עמוקה בארה"ב.

שוק ההון: הדולר בשפל היסטורי – מי מרוויח ומי מפסיד?

יוסי סרגובסקי ומשה מנס דנו בנתון הכלכלי המדהים של היום: השקל בשיא של ארבע שנים.

המספרים: הדולר נסחר סביב 3.09 ש"ח – ירידה של למעלה מ-20% מהשיא של אפריל אשתקד ($3.88$).הצד השלילי: היצואנים והתעשיינים זועקים לעזרה. נשיא התאחדות התעשיינים דורש מהנגיד להתערב לפני שהתעשייה הישראלית תספוג מכה אנושה.הצד החיובי: עבור הציבור הרחב, מדובר בבשורה של ממש. הטיסות, המלונות והקניות בחו"ל הפכו לזולים משמעותית. האם בנק ישראל יוריד את הריבית שוב במרץ? השוק בהמתנה.

ביטחון ותקשורת: שלמה קרעי ויאיר אנסבכר

