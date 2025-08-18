תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס במיוחד בימי החופש הגדול.

והיום בתוכנית: ראיון מרגש עם סא"ל שלמה פרל דודו של הקדוש סמ"ר מתתיהו יעקב פרל תלמיד ישיבת בית אל נפל בקרב בבית חאנון שבצפון רצועת עזה. דודו מספר על גדלותו הרוחנית עם סיפורים מרגשים ומחזקים. בשיחה עולה נושא גיוס החרדים והחשש מקילקול ואת דרכו של הקדוש לשמור על ערכיו בכל מצב.

בכותרות היום: תלמידי ישיבות רבות יצאו לקעמפים מרתקים: 'שערי תבונה' ביקרו במעלות, עכו, כפר סומיע, כנרת ויער לביא; 'בית הלוי' נסעו לכרמי קטיף, נחל הג'ילבון וכינרת; 'אש התלמוד' שהו באלמוג ליד ים המלח, מצוק שילת ובריכה; 'יסודות - מושב' בקמפוס בני עקיבא בנתניה; ו'רכסים - קול אליהו' בצפון, כולל עכו, טבריה ונוף הגליל. איחוד בני הישיבות הזהיר מפני אהלים מזוהמים בחופים שבהם פועלים אנשים המפתים בחורים למעשים חמורים.

משרדי הבריאות והגנת הסביבה דיווחו על זיהום: בנחלים בצפון (ניאס, בריכת המשושים, יהודייה, זאכי, מג'רסה, ג'ילבון), והזהירו מטיילים. תושב בני ברק התלונן על זיהום חוזר בחוף נפרד בתל אביב, החשוד באפליה.

צה"ל השיק מבצע "מתחילים מחדש" לעריקים: עם אפשרות גיוס ללא עונש עד 21 באוגוסט. הרב חיים צבי טייטלבוים ויואל לנדא יגיעו היום מאסטמר לתמוך במאבק נגד גיוס חרדים.

באיראן דווחו: על שיבושי GPS ותוכניות לשיקום טילים עם סיוע סיני, כשגנרל ספווי הזהיר ממלחמה מחודשת. סרטון לוחמי גדעונים 33 תיעד פעילות בלב מחנה אל-עמארי.

רץ ברשת: תמונות מהגרים מלונדון, פריז ואנגליה; גניבות בפריז ורומא עוררו תגובות חריפות.