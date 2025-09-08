כיכר השבת
הלם בקהילה

שבועות אחרי התאונה בצפון: הרב המוכר משכונת רמות נפטר מפצעיו

אבל כבד ברמות: הרב שלמה ברויאר ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בקהילה בירושלים, נפטר בגיל 70, לאחר שנפגע מרכב חולף בכביש 2 | תושבי השכונה מתאבלים מרה על לכתו, ומציינים שהיה דמות מוכרת ואהובה ופטירתו הותירה חלל עמוק בקרב בני משפחתו, ידידיו ומכריו (דיין האמת)

נר נשמה (ארכיון כיכר)

טרגדיה קשה פקדה את קהילת רמות בירושלים: בצער וביגון קודר התבשרו לפני זמן קצר (שני) התושבים על פטירתו של הרב שלמה ברויאר זצ"ל, לאחר שנפצע אנושות לפני כשלושה שבועות בתאונת דרכים מחרידה, והוא בן 70 בפטירתו.

המנוח ז"ל נפצע בתאונת דרכים מחרידה בכביש 2, סמוך למחלף עתלית, כאשר הרב ברויאר יצא מרכבו לתקן תקלה ונפגע מרכב חולף.

הוא פונה במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם נאבקו הרופאים על חייו. למרות המאמצים הרפואיים, מצבו הידרדר, ובשעות האחרונות נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הרב ברויאר זצ"ל היה דמות מוכרת ואהובה בקהילתו, ידוע באישיותו הנעימה ובמסירותו הרבה. פטירתו הותירה חלל עמוק בקרב בני משפחתו, ידידיו ומכריו.

פרטים אודות ההלוויה יפורסמו בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.

