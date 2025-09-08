שבועות אחרי התאונה בצפון: הרב המוכר משכונת רמות נפטר מפצעיו

טרגדיה קשה פקדה את קהילת רמות בירושלים: בצער וביגון קודר התבשרו לפני זמן קצר (שני) התושבים על פטירתו של הרב שלמה ברויאר זצ"ל, לאחר שנפצע אנושות לפני כשלושה שבועות בתאונת דרכים מחרידה, והוא בן 70 בפטירתו.
המנוח ז"ל נפצע בתאונת דרכים מחרידה בכביש 2, סמוך למחלף עתלית, כאשר הרב ברויאר יצא מרכבו לתקן תקלה ונפגע מרכב חולף.
הוא פונה במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם נאבקו הרופאים על חייו. למרות המאמצים הרפואיים, מצבו הידרדר, ובשעות האחרונות נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
הרב ברויאר זצ"ל היה דמות מוכרת ואהובה בקהילתו, ידוע באישיותו הנעימה ובמסירותו הרבה. פטירתו הותירה חלל עמוק בקרב בני משפחתו, ידידיו ומכריו.
פרטים אודות ההלוויה יפורסמו בהמשך.
ת.נ.צ.ב.ה.
