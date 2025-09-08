שבועות אחרי התאונה בצפון: הרב המוכר משכונת רמות נפטר מפצעיו

נר נשמה ( ארכיון כיכר )

טרגדיה קשה פקדה את קהילת רמות בירושלים: בצער וביגון קודר התבשרו לפני זמן קצר (שני) התושבים על פטירתו של הרב שלמה ברויאר זצ"ל, לאחר שנפצע אנושות לפני כשלושה שבועות בתאונת דרכים מחרידה, והוא בן 70 בפטירתו.