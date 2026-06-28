כיכר השבת
לאחר ארבעה ימים

אנחת רווחה מהולה בדמעות: ארונו של האברך שנהרג במולדובה נחת בארץ; הלוויה הלילה

לאחר דרמה חובקת עולם, ארונו של האברך עדין הנפש, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, נחת בארץ | מכריו מספרים בבכי על הנס הגדול של שלושת הילדים שחבק אחרי שנים של תפילות, ועל השבר הנורא עם הידרדרות רכבו לוואדי במולדובה | ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)

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הרב עקיבא ראנד ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

מרוץ דיפלומטי חובק עולם נגד השעון: ארונו של האברך הצעיר והחשוב, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, שנהרג ב הקשה והמחרידה ליד קישינב שבמולדובה, שוחרר בשעות האחרונות מהרשויות המקומיות ונחת בישראל. הגעת הארון מביאה אנחת רווחה מתוחה לבני המשפחה הכאובים ולמאות חסידי טשערנוביל, לאחר מאמצים כבירים למנוע פגיעה בכבוד המת.

מאחורי הקלעים התחוללה דרמה של ממש. מיד עם קבלת הדיווח הקשה, נרתמו לטיפול באירוע משרד החוץ, שגרירות ישראל במולדובה והיחידה הבינלאומית של זק"א, שליוו את בני המשפחה ברגעיהם הקשים ביותר.

במקביל, ניהלה היחידה הבינלאומית של זק"א מאבק משפטי ודיפלומטי עיקש מול הרשויות המקומיות ומערכת המשפט במולדובה. למרות דרישתם החד-משמעית של הגורמים המשפטיים במדינה לבצע נתיחה שלאחר המוות, הצליחו הפעילים, הודות לפעילות יוצאת דופן, להשיג את השחרור המיוחל ללא כל נתיחה.

מתנדבי זק"א פעלו בזירת האסון שעות ארוכות, תוך הקפדה יתרה על טיפול בכבוד המת ואיסוף הממצאים, כדי להביאם לקבר ישראל בכבוד הראוי.

מתנדבי זק"א בפעילות בזירת האסון (צילום: זק"א)

הערב (ראשון), ילוו מאות חסידים ומכרים את המנוח בדרכו האחרונה במסע ההלוויה שתצא בשעה 00:45 מבית המדרש של טשערנוביל ברחוב תובל 1, ירושלים, אל עבר 'הר המנוחות', שם ייטמן למנוחת עולמים.

מודעה מסע ההלוויה

כזכור, האסון התרחש ביום רביעי האחרון כאשר המנוח נסע יחד עם קבוצת חסידים למולדובה, במטרה לפקוד את ציון הרה"ק רבי יחיאל העשיל מקרילוביץ זי"ע, הטמון בבית העלמין העתיק בקישינב, לרגל יום היארצייט שחל שבוע שעבר. במהלך הנסיעה בכביש קישינב, איבד המנוח את השליטה על הרכב שבו נהג, והרכב סטה ממסלולו והידרדר לוואדי עמוק בצד הדרך. כוחות ההצלה המקומיים שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, בעוד נוסעי הרכב הנוספים נפצעו ופונו לבית החולים המקומי.

המנוח ז"ל אשר במשך שנים ארוכות ציפה יחד עם רעייתו תחי' לפרי בטן, עד שזכו בחסדי שמיים לחבק שלושה ילדים רכים שנותרו כעת יתומים מאב.

ת.נ.צ.ב.ה.

תאונההלוויהמולדובהעקיבא ראנד

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2
ה' יעזור אבל אני מקווה שחוק הגיוס שיסתיים ובקרוב יפסיקו הפגנות שימו לב אהמשפט נמות ולא התגייס בנתיים בכול הפגנה מת לנו בחור לצערינו אני מקווה שיתנו לנו לעבוד את אלוקים בשמחה ואהבה בלי שנאת חינם ובלי חילול השם ובלי בלאגן כי בסוף אנחנו עם אחד😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏
אביטל
מה זה שייך לכאן?
חיים
1
והשאלה הנשאלת לשם מה צריכים לנסוע לכל המקומות האלה, חסרים קברי צדיקים בארץ?
חיים

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