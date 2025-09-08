כיכר השבת
הקהילה החרדית המומה

טרגדיה מזעזעת ברכסים: הילד יהודה חיים ז"ל בן ה-8 נפטר מתאונה מחרידה 

אסון נורא ביישוב החרדי רכסים: בצער רב וביגון קודר התבשרו כלל התושבים על פטירתו בדמי ימיו, של הילד היקר כמר יהודה חיים ז"ל, בן ה-8, שנפצע קשה שבוע שעבר בתאונת דרכים מחרידה, והיום נפטר מפצעיו | מסע ההלוויה בשעות אחה"צ ברכסים ובחיפה (דיין האמת)

נר נשמה (Unsplash)

אסון נורא ביישוב החרדי רכסים: בצער רב וביגון קודר התבשרו כלל התושבים על פטירתו בדמי ימיו, של הילד היקר והחשוב שלא טעם טעם חטא, כמר יהודה חיים ז"ל, בן ה-8, שנפצע קשה בתאונת דרכים מחרידה, והיום נפטר מפצעיו.

הילד ז"ל נדרס לפני כשבוע על ידי רכב פרטי ברחוב הרב קוק ביישוב רכסים, ופונה במצב אנוש לבית החולים רמב"ם כשהוא מחוסר הכרה וללא תגובה. לצער כולם, הרופאים המסורים נלחמו על חייו, בעת שכל כלל ישראל העתירו לפני שוכן מרומים למען יחוש מרפא לרפאותו, אולם היום, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הילד היקר ז"ל בנו של יבלחט"א הרב שמואל, דמות מוכרת ומוערכת בעיר. הידיעה על פטירתו הכתה גלים של צער עמוק בקהילה החרדית כולה.

הלווייתו תתקיים היום (שני), בשעה 15:00, מביתו ברחוב הרימונים 8 לבית החיים בכפר סמיר חיפה.

ת.נ.צ.ב.ה.

