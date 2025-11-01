חיים של מסירות נפש לתורה: מרת ורדה אבוטבול ע"ה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: בבאר שבע נפטרה במהלך השבת האשה החשובה מרת ורדה אבוטבול ע"ה, אמו של יבלחט"א חבר הכנסת משה אבוטבול (ש"ס), והיא בת 87 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה לפני 87 שנה בטוניס להוריה, רבי יהודה קרייף ז"ל ולאמה מרת פלילה ע"ה. משפחתה הייתה ידועה כמשפחת תורה וחסד, ואת הערכים הנעלים הללו השרישו בה, בבתם מרת ורדה ע"ה.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הרב אליהו ז"ל, ויחד קבעו משכנם בבאר שבע.

כל חייה של המנוחה היו חיי צניעות ופשטות, כשהיא מקיימת אהבת ה' ויראתו בכל צעד ושעל, וכך חינכה את ילדיה במסירות ובאהבה רבה לדרך התורה והמצוות.

סיפור חייה של הוא סיפור של מסירות אין קץ לתורה, עוד בהיות בנה, חבר הכנסת משה אבוטבול, ילד כבן 12, שלחה אותו מביתם בבאר שבע ללמוד תורה בירושלים הרחוקה. המעשה לא היה קל כלל עבורה כאם, אך עם זאת, מתוך אהבת התורה הבוערת בה, ליוותה אותו במשך כל שנות לימודיו בישיבות הקדושות.