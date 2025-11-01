חיים של מסירות נפש לתורה: מרת ורדה אבוטבול ע"ה הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: בבאר שבע נפטרה במהלך השבת האשה החשובה מרת ורדה אבוטבול ע"ה, אמו של יבלחט"א חבר הכנסת משה אבוטבול (ש"ס), והיא בת 87 בפטירתה.
המנוחה ע"ה נולדה לפני 87 שנה בטוניס להוריה, רבי יהודה קרייף ז"ל ולאמה מרת פלילה ע"ה. משפחתה הייתה ידועה כמשפחת תורה וחסד, ואת הערכים הנעלים הללו השרישו בה, בבתם מרת ורדה ע"ה.
בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הרב אליהו ז"ל, ויחד קבעו משכנם בבאר שבע.
כל חייה של המנוחה היו חיי צניעות ופשטות, כשהיא מקיימת אהבת ה' ויראתו בכל צעד ושעל, וכך חינכה את ילדיה במסירות ובאהבה רבה לדרך התורה והמצוות.
סיפור חייה של הוא סיפור של מסירות אין קץ לתורה, עוד בהיות בנה, חבר הכנסת משה אבוטבול, ילד כבן 12, שלחה אותו מביתם בבאר שבע ללמוד תורה בירושלים הרחוקה. המעשה לא היה קל כלל עבורה כאם, אך עם זאת, מתוך אהבת התורה הבוערת בה, ליוותה אותו במשך כל שנות לימודיו בישיבות הקדושות.
לפני כעשר שנים שיכלה את בנה הגדול, כמר שמעון ז"ל, איש יקר דרך ומאיר פנים, והיא קיבלה את דין שמים באהבה.
הותירה אחריה משפחה מפוארת ההולכת בדרך התורה בניה: חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, המחנך הרב חיים אבוטבול והר"ר ירון.
בנותיה: מרת סויסה ומרת בוחבוט.
ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס עם קבלת הידיעה המצערת: ״אני מבקש לשלוח תנחומים ולהשתתף בצערו העמוק של ידידי חבר הכנסת ורה״ע לשעבר הרב משה אבוטבול, על פטירת אמו היקרה מרת ורדה אביטבול ע״ה.
זכיתי להכיר ולראות מקרוב לאורך השנים את כיבוד ההורים שהרעיף הרב אבוטבול על הוריו ז״ל במסירות רבה.
בשמי ובשם העיר בית שמש כולה אני שולח תנחומים למשפחה היקרה. יהי זכרה ברוך״.
הלווייתה תיערך הלילה מוצאי שבת פרשת לך לך בשעה 22:00, בבית העלמין הישן בבאר שבע, שם תיטמן.
ת.נ.צ.ב.ה.
