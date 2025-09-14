כיכר השבת
בנו של ראש הישיבה

"חי את יהדות ליטא": החוקר התורני הגאון רבי דוד קמינצקי זצ"ל, נפטר בשיא פריחתו

ירושלים התעטפה באבל עם הישמע דבר פטירתו של הגאון הרב דוד קמינצקי זצ"ל, בנו של יבלחט"א זקן ראשי הישיבות בארה"ב הגאון רבי שמואל קמינצקי, וראש מכון 'פרקי אליעזר' | המנוח זצ"ל  נפטר בגיל 68 לאחר מאבק במחלה הקשה |מסע ההלוויה הבוקר בירושלים (דיין האמת)

הגאון רבי דוד קמינצקי (באדיבות המצולם)

ברוך דיין האמת: אבל כבד בעיה"ק ירושלים עם הישמע הבשורה המרה על פטירתו בשיא פריחתו של החוקר התורני הרה"ג רבי דוד קמינצקי זצ"ל, ראש מכון 'פרקי אליעזר' ובנו של יבלחט"א זקן ראשי הישיבות בארה"ב הגאון רבי שמואל קמינצקי, שהשיב נשמתו הזכה לבוראו לאחר שנות מחלה קשה והוא בן 68 בפטירתו. 

המנוח זצ"ל נולד בארה"ב לאביו יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי שמואל קמינצקי, ראש ישיבת פילדלפיה, זקן ראשי הישיבות בארה"ב. בילדותו ובבחרותו התחנך לאורם של אביו, וזקינו הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ודעת' בארה"ב.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי' בת הרב מרדכי נוישטט זצ"ל. תחילה קבעו משכנם בב"פ, ובהמשך השתקעו בארה"ק, כאן קבעו משכנם בעיה"ק ירושלים.

המנוח זצ"ל הרביץ תורה לעדרים, והעמיד הרבה תלמידים במהלך חייו, כמו כן עסק רבות בחקר תורני, ובפרט בתורתו של הגר"א מוילנא, הקים את מכון 'פרקי אליעזר'.

סופר 'כיכר השבת', ישראל שפירא מבכה מרה על פטירתו בטרם עת, ומציין: "הוא היה אדם גדול שחי את יהדות ליטא בכל רמ"ח ושס"ה גידיו. התכתבתי ושוחחתי עמו, והוא האיר לי פנים למרות שפעמים שאלתיו על נושאים שכתב לפני עשרות שנים. הוא לא נשא פנים לאיש, ופעמים שהגיע לבית דין בעקבות עקשנותו לאמת המחקרית, יהי זכרו ברוך"

המנוח הותיר אחריו לאנחות את אביו הגדול שיבל"א, את רעייתו וזרע ברך ה', בנים ובני בנים ההולכים בדרך שהתווה להם כל השנים.

מסע הלוויה יצא הבוקר (ראשון) בשעה 11:00 מבית הכנסת 'חניכי הישיבות', ברחוב אהרן ברנד 18 אל עבר 'הר המנוחות' בעיר שם ייטמן. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

