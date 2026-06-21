הוטלה עליו משימה חשאית: ראש הישיבה מלונדון התבקש לבית עולמו

עולם התורה, החסידות והשליחות שרויים באבל עם קבלת הבשורה המרה על פטירתו בשיבה טובה של הגאון החסיד רבי יצחק מאיר הרץ זצ"ל, ראש הישיבה הגדולה ליובאוויטש בלונדון ומעמודי התווך של יהדות בריטניה, אשר הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 88.

המנוח הדגול נחשב לדמות מופת בעולם הרבנות והחינוך החסידי, ומי שבמשך למעלה משישים שנה פעל בהוראתו הישירה של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע להפרחת השממה הרוחנית באנגליה, הקים מוסדות חינוך מפוארים, העמיד דורות של תלמידים המשמשים כיום ברבנות ובשליחות בכל רחבי תבל, וקירב אלפים לאביהם שבשמיים מתוך מאור פנים וגאונות תורנית מופלגת.

סיפור חייו של הגר"י"מ הרץ שזור בהיסטוריה התורנית של הדור האחרון, והוא החל עם הולדתו בארץ ישראל בשנת תרצ"ח לאביו הגאון רבי גדליה הרץ זצ"ל, מי שכיהן כראש ישיבת "חידושי הרי"ם" של חסידות גור בתל אביב, ולאמו הרבנית חנה פערל ע"ה.

על אף שהצמיחה הרוחנית של הבית הייתה מושרשת עמוק בחסידות גור, אביו המנוח שמר על קשר קרוב וייחודי עם אדמו"רי חב"ד – כ"ק האדמו"ר הריי"צ וכ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע – קשר אשר השפיע עמוקות על עיצוב דמותו של הבן. עוד כילד צעיר, נהג להתלוות לאביו להתוועדויות המרכזיות של חג הגאולה י"ט בכסלו בישיבת חב"ד בתל אביב, אירועים שהותירו חותם בל יימחה בנפשו והציתו בלבו את הזיקה העמוקה והיוקדת לתורת החסידות ולדרכה של חב"ד.

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בשנת תשט"ו היגרה משפחת הרץ לסידני שבאוסטרליה, שם מונה האב לכהן כרבה של הקהילה התורנית החדשה שהוקמה סביב ישיבת חב"ד המקומית. הבחור הצעיר יצחק מאיר נשלח ללמוד בישיבה באזור מלבורן, ושם, תחת השפעתם החינוכית והחסידית של המשפיעים הנודעים הגה"ח רבי זלמן סרבריאנסקי והגה"ח רבי שמואל בצלאל אלטהויז זצ"ל, דבק בלב ונפש ברבי מליובאוויטש ובדרכי חב"ד. שאיפתו העזה לשהות במחיצת הקודש ולהסתופף בצילו של הרבי הביאה אותו בשנת תשט"ז להגיע לראשונה למרכז חב"ד העולמי – 770 בניו יורק, שם זכה לאורך שנות לימודו כבחור לקרובים נדירים, יחידויות ממושכות והדרכות אישיות מפורטות מהרבי, אשר כיוון את דרכו בלימוד התורה ובסדר עבודת ה'.

קודם נישואיו, בהנחייתו האישית של הרבי שביקש שישתלב במסגרת תורנית מחייבת ויהיה מראשוני האברכים בכולל אברכים שעמד לקום, שקד על תלמודו ושילב זאת עם מלאכת החינוך כאשר כיהן כמגיד שיעור בישיבה של חסידי גור בברוקלין. בשנת תשכ"א נשא את רעייתו תבדל לחיים, הרבנית רבקה לבית וילהלם מירושלים, ויחד המשיכו לקבוע את ביתם בתוך שכונת קראון הייטס במשך מספר שנים נוספות, בהן המשיך להרביץ תורה ולשמש כמחנך מוערך, בעודו ממתין לאות ולאפיק שבו יוכל לפעול בשליחותו של הרבי.

נקודת המפנה הגדולה בחייו, ששינתה את פני יהדות בריטניה כולה, התרחשה בשנת תשכ"ה כאשר קיבל את ברכתו של הרבי לצאת למפעל השליחות בלונדון. באותם ימים, מוסד השליחות כפי שהוא מוכר כיום עדיין היה בחיתוליו ולא היה נפוץ, ומזכירו המיתולוגי של הרבי, הגאון החסיד רבי מרדכי אייזיק חודקוב זצ"ל, התבטא אז באוזניו כי עצם שליחתו למשימה זו משקפת את האמון העצום והביטחון המלא שיש לרבי ביכולותיו התורניות והרוחניות להפיץ את מעיינות החסידות חוצה בממלכה. עם הגעתו ללונדון הפך מיד לציר מרכזי ודומיננטי בפיתוח מוסדות החינוך, כאשר בהמשך הקים ועמד בראשות הישיבה הגדולה ליובאוויטש בלונדון, מוסד שהפך לשם דבר ומשך אליו בחורים מצוינים מכל רחבי העולם שביקשו להתעלות בתורה וביראת שמים מתוך גישה חסידית פנימית.

לצד הרבצת התורה המסיבית בישיבה, פעל הגר"י הרץ בהוראת הרבי להקמת בית כנסת ייחודי באזור המבוסס של המפסטד גרדן סאברב בלונדון. הרבי הדריך אותו באופן ספציפי כי המקום צריך להיות פתוח ומזמין לכל יהודי באשר הוא, ולכן הורה שלא לקרוא לבית הכנסת בשם חב"די מובהק אלא להעניק לו את השם "בית המדרש קינגסלי וואי".

תחת הנהגתו הרמתה הפך המקום למגדלור של תורה וחסד, למרכז קהילתי תוסס ושוקק חיים, אשר קירב לאורך השנים מאות ואלפי יהודים שחזרו בתשובה והשתלבו בקהילה החרדית. במהלך השנים, לאור שמו הטוב שיצא למרחוק כגאון ובר סמכא, קיבל הצעות רבות ומפתות לכהן במשרות רבנות רמות ויוקרתיות בקהילות גדולות אחרות בעולם, אולם בכל פעם שפנה לרבי בנושא, קיבל מענה חד-משמעי להישאר על משמרתו בלונדון ולהמשיך להרחיב את גבולות הקדושה במקום, שליחות לה נותר נאמן ומסור עד ליומו האחרון.

המנוח זצ"ל השאיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות הממשיכים את דרכו המפוארת ברבנות ובשליחות ברחבי העולם. מסע הלווייתו יתקיים כאן בארץ ישראל, שם יובא למנוחת עולמים, וקהל המונים ובראשם תלמידיו הרבים צפויים לחלוק לו כבוד אחרון. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.