בצער רב וביגון התקבלה הבוקר (שלישי) הבשורה המרה על פטירתו של הרב משולם מנחם לרר ז"ל, מי ששימש במשך שנים רבות כחזן הצבאי הראשי ונודע כדמות אהובה, ירא שמיים וקובע עיתים לתורה, והוא בן 80 בפטירתו.

המנוח זצ"ל אושפז בתקופה האחרונה בבית החולים לאחר שחלה במחלה קשה. בימים האחרונים חלה הידרדרות חמורה במצבו, ורבים התפללו לרפואתו, אך הבוקר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה כשהוא מוקף בבני משפחתו.

הרב לרר זצ"ל נולד לאביו הרב יוסף אליעזר ז"ל. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בתו של הרב מנחם מענדל שטוק ז"ל. יחד הקימו בית של תורה וחסידות, דור ישרים ומבורך.

מכריו מספרים על איש תם וישר במלוא מובן המילה. "הוא היה דמות שכולה חסד ומאור פנים", מספר אחד מידידי המשפחה ל'כיכר השבת'. לצד תפקידו הציבורי כחזן צבאי ראשי, הוא תמיד נשאר צנוע, קבע עיתים לתורה במסירות והיה אהוב על כל מי שבא איתו במגע.

ברבות השנים הטביע את חותמו בעולם החזנות היהודית, כשקולו הערב שימש ככלי לעורר לבבות לתפילה ולאמונה.

המנוח זכה להותיר אחריו משפחה מפוארת הממשיכה את דרכו: בנו, ר' יהושע לרר, מגדולי צלמי החצרות הבולטים ביהדות החרדית ומקים עולה של תורה. בנו, ר' חיים יעקב לרר, מחשובי חסידי לעלוב.

מסע הלוויה ייצא היום, יום שלישי, בשעה 13:00 מהיכל התורה "עטרת זהבה" (אשר הוקם ע"י בנו הר"ר שוקי לעילוי נשמת רעייתו ע"ה), ברחוב זבולון המר, שיכון ה' בני ברק. משם ימשיך מסע ההלוויה לעבר בית החיים "סגולה" בפתח תקווה, שם ייטמן בחלקת חרדי בני ברק.

בני המשפחה יושבים שבעה בבית בנו, הרה"ח ר' חיים יעקב לרר, ברחוב האדמו"ר מגור 10 א' (כניסה מצד שמאל), בני ברק, וזאת עד מחר, ערב חג הפסח.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.