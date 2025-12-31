האם מסע הקניות שלכם הפך להתמכרות? הסיבות ודרכי התמודדות

בעולם המודרני, שבו כל מוצר נמצא במרחק לחיצת כפתור אחת והפרסומות מקיפות אותנו מכל עבר, הגבול בין צרכנות נבונה לבין התנהגות כפייתית הולך ומטשטש. הפרעת קנייה כפייתית (Compulsive Buying Disorder), המוכרת גם בכינוייה - "שופוהוליזם", היא הרבה יותר מסתם אהבה לאופנה או לטכנולוגיה. מדובר בהפרעה בשליטה בדחפים המאופיינת בעיסוק אובססיבי ברכישות, המלווה בתחושות של מתח לפני הקנייה והקלה זמנית לאחריה. בעוד שהחברה נוטה לעיתים להתייחס לתופעה בהומור כ"תרפיית קניות", עבור הלוקים בה מדובר במעגל של סבל הכולל חרדה, הסתרה ופגיעה אנושה במערכות יחסים ובביטחון הכלכלי.

המנגנון הפסיכולוגי העומד בבסיס ההתמכרות לקניות דומה להפליא להתמכרויות אחרות, כמו הימורים או שימוש בחומרים. ברגע הרכישה, המוח משחרר דופמין - מוליך עצבי המעניק תחושת עונג וסיפוק מיידי. עבור המכור, רגע התשלום בקופה או אישור ההזמנה באתר הוא ה"היי" המיוחל. עם זאת, האופוריה הזו היא קצרת מועד. מיד לאחר הקנייה, תחושת הסיפוק מתחלפת לעיתים קרובות ברגשות אשם עמוקים, דיכאון וחרדה מההשלכות. כדי לברוח מהתחושות השליליות הללו, המכור חוזר לקנות שוב ושוב, וכך נוצר מעגל הרסני שבו הקנייה הופכת למנגנון ההתמודדות היחיד עם מצוקה רגשית.

כיצד ניתן לזהות מתי הקנייה הופכת לבעיה רפואית?

המומחים מצביעים על מספר נורות אזהרה בולטות. אחת המובהקות שבהן היא רכישה של מוצרים שמעולם לא נעשה בהם שימוש - בגדים שנותרו עם תגיות בארון או מכשירים שנשארו באריזתם המקורית. סימנים נוספים כוללים הסתרת קניות מבני משפחה, שקרים בנוגע למצב החשבון, קנייה בזמן כעס או דיכאון, ותחושת אובדן שליטה שבה האדם מוציא כספים המיועדים להוצאות חיוניות כמו שכר דירה או מזון על מוצרי מותרות. במקרים רבים, ההתמכרות נלווית להפרעות נוספות כמו חרדה, דיכאון או הפרעות אכילה, מה שמסבך את תמונת המצב ודורש אבחון מקצועי.

רשת המוח הנסתרת שפועלת רק כשאתם נחים אבישי לוי | 12:05

למרות הקושי והבושה הנלווים לתופעה, הבשורה המעודדת היא שישנו מוצא. הטיפול בהתמכרות לקניות משלב בדרך כלל גישות פסיכולוגיות וכלים מעשיים לניהול כספים. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) הוכח כיעיל במיוחד בזיהוי הטריגרים הרגשיים המובילים לקנייה ובפיתוח אסטרטגיות חלופיות להתמודדות עם מתח. במקביל, קבוצות תמיכה כמו "קניינים כפייתיים אנונימיים" מאפשרות לסובלים מהתופעה להבין שהם אינם לבד ולחלוק חוויות בסביבה נטולת שיפוטיות.

הצעד הראשון בדרך להחלמה הוא ההכרה בכך שהשליטה אבדה. מומחים ממליצים על נקיטת צעדים ראשוניים כמו ביטול כרטיסי אשראי, חסימת אתרי קניות בדפדפן ויצירת "תקופת צינון" של 24 שעות לפחות לפני כל רכישה. עם התמיכה הנכונה והבנת השורשים הרגשיים של הדחף, ניתן להחזיר את האיזון לחיים, לשקם את המצב הכלכלי ולמצוא הנאה בדברים שאינם נמדדים בכסף או בשקיות עמוסות.

מקור: Healthline - Shopping Addiction: Symptoms, Causes, and Treatment