סערה חדשה בעולם הבינה המלאכותית והמסחר המקוון: אמזון שלחה מכתב בקשה להפסקת פעילות (cease-and-desist) לסטארט־אפ Perplexity, בדרישה לעצור את פעילות הסוכן החדש שלה - “Comet”, המסוגל לבצע רכישות באתרים כמו אמזון בשם המשתמש.

במכתב טוענת אמזון שהשימוש ב-Comet מפר את תנאי השירות של הפלטפורמה, פוגע בחוויית הקנייה התקינה, ואף יוצר סכנות בתחום הפרטיות והאבטחה. גורמים בחברה הדגישו כי כל גישה אל הפלטפורמה חייבת להתבצע רק באמצעים המורשים על-ידה, לטובת שמירה על “שלמות חוויית הקנייה של המשתמש”.

מנגד, ב-Perplexity לא נותרו אדישים. בתגובה נחרצת, החברה האשימה את אמזון ב"בריונות דיגיטלית" וטענה כי מדובר בניסיון לחסום חדשנות ולשמר מונופול בתחום הקניות המקוונות. “הסוכן שלנו פועל בשם המשתמש ובאמצעות ההרשאות שלו - זו לא גרסה סמויה של בוט סקרייפינג, אלא עוזר אישי לכל דבר”, נאמר מטעם החברה. לדבריהם, זכותו של המשתמש לבחור בכלי הבינה שבו ישתמש לצורך ניהול חייו הדיגיטליים.

מאחורי הקלעים מסתתרת ככל הנראה מלחמה עמוקה יותר - על השליטה בעתיד הקניות ברשת. מקורות בתעשייה מדווחים כי אמזון עצמה עובדת על פיתוח סוכן AI פנימי דומה, מה שמעורר שאלות האם המהלך נועד באמת להגן על המשתמשים - או על מודל ההכנסות שלה. לפי Perplexity, האיום המרכזי מבחינת אמזון הוא העובדה שסוכני AI עוקפים תוצאות ממומנות ומפרסומות, שהן אחת הזרועות הרווחיות ביותר של ענקית המסחר.

זוהי אינה הפעם הראשונה שבה Perplexity מוצאת עצמה בעין הסערה. החברה מתמודדת כבר עם תביעה מצד רדיט, וכן עם טענות של Cloudflare על גישה לא מורשית למערכותיה. אף על פי כן, נראה שהקרב הנוכחי מול אמזון עשוי להגדיר מחדש את גבולות היחסים בין פלטפורמות מסחר לבין עוזרי בינה מלאכותית - ואת השאלה מי באמת ישלוט בעתיד הקניות ברשת.