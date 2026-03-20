האוצר וההסתדרות סיכמו: מתווה פיצויים לעובדי המגזר הציבורי

משרד האוצר וההסתדרות הגיעו להסכמות עקרוניות על מתווה פיצויים לעובדי המגזר הציבורי, שנועד להסדיר את רמת השכר בתקופת "שאגת הארי", עבור עובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

המשא ומתן נוהל על ידי הממונה על השכר באוצר, אפי מלכין, מול יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, במטרה לגבש מתווה המאזן בין שמירה על רציפות השירות הציבורי לבין מתן רשת ביטחון לעובדים. כעת פועלים הצדדים לעגן את ההבנות בהסכם קיבוצי שצפוי להיחתם בתקופה הקרובה.

לפי המתווה שסוכם, שיעור השתתפות המעסיק בשכר ייקבע בהתאם לנסיבות ההיעדרות:

במקרים של סגירת מקום עבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, תינתן השתתפות של 100% בשבועיים הראשונים (28.02–14.03) ו־80% בשבועיים שלאחר מכן (15.03–28.03).

להורים לילדים עד גיל 14 ולאוכלוסיות מיוחדות, תינתן השתתפות של 90% בשבועיים הראשונים ו־75% בשבועיים שלאחר מכן.

עובדים שפונו מבתיהם יהיו זכאים להשתתפות של 100% בשכר למשך שמונה ימים מיום הפינוי.

עובדים ששהו בחו"ל ולא יכלו לשוב בשל ביטולי טיסות יקבלו 80% בשבועיים הראשונים ו־50% בשבועיים שלאחר מכן.

במקרים אחרים תינתן השתתפות של 60% בשבועיים הראשונים ו־50% לאחר מכן.

עוד נקבע כי עובד שנדרש לעבוד – במקום העבודה או מרחוק – וסירב לכך, לא יהיה זכאי להשתתפות בשכר, וימי ההיעדרות ינוכו ממכסת ימי החופשה שלו.

בנוסף, הוסדרו גם נושאים הקשורים לחופשות חג הפסח: חופשה מרוכזת תחול גם בימים 29–31 במרץ, יום חופשה שתוכנן ל־31 במרץ נדחה, ותתאפשר כניסה ליתרת חופשה שלילית בהתאם לכללים שייקבעו בהסכם הקיבוצי.