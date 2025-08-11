ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, המשיכה היום (שני) את סדרת הישיבות בניסיון למצוא מתווה לפיצוי ישראלים שנאלצו להישאר בחו"ל בעקבות הפתיחה המפתיעה של מבצע עם כלביא.

דניאל שוורץ, אגף התקציבים באוצר הבהיר בדיון: "בהמשך לדיונים, שר האוצר החליט להתנגד למתווה פיצויים. לשרת התחבורה יש סמכות להגביל את הפיצויים ליומיים בלבד והיא יכולה להחליט בהתאם לשיקול דעתה".

יו"ר הוועדה ח"כ דוד ביטן תקף: "נראה לך סביר כגוף מקצועי שמשרד האוצר לא רוצה לפצות אף אחד? מה העלות התקציבית שהצגתם לשר? לעמדתו המדינה לא אחראית למה שקרה? שאזרחים נתקעו בחו"ל? זו גם עמדת שרת התחבורה? את העובדים אתם מפצים ואת כל המשק, רק לא את חברות התעופה ואזרחים שנתקעו?".

שמואל זכאי, מנהל רת"א: "עמדת השרה היא שאין להסתפק ביומיים של הצו, ונוסף על היומיים שחברות התעופה צריכות לפצות, על המדינה לפצות 3 ימים נוספים. ללא השתתפות המדינה היא לא חושבת שעליה לחתום על הצו".

שוורץ: "העלות מוערכת במאות מיליוני ש"ח ומעלה, בהתאם לפרמטרים שונים ומספר הלילות עליהם מפצים. אנחנו מתנגדים למתווה פיצויים נוסף וייחודי לענף הזה".

ח"כ ולדימיר בליאק: "מאחר ומדובר בפעולה יזומה של הממשלה עליה לפצות את האזרחים. ככל שהיא חושבת שעליה לחלוק בכך עם גורמים נוספים זה נועד לדיונים פנימיים. עליה לעמוד מול האזרחים. שלחתי הצעה למתווה פיצויים. אפשר היה לסגור את כל האירוע ב-300-250 מלש"ח ולפצות אנשים ברמה סבירה. בחודשים האחרונים שר האוצר מצא 3.7 מיליארד ₪ להעביר סיוע לעזה. אם היו אלו מפונים מקדומים הוא היה מוצא את הכסף. מדובר בשר אוצר שחצן ומנותק. אנשים חייבים לקבל פיצוי ועלינו להתעקש על כך יחד קואליציה ואופוזיציה".

ח"כ שלי טל מירון: "אם נציג אג"ת לא חושף את החלופות שהוצעו לשר ולמה הוא מתנגד, זה תמוה ואומר שיש מה להסתיר. שר האוצר לא סופר את האזרחים כי הם לא בבייס? גם חברות התעופה הפסידו כסף וזורקים את כולם לכלבים, כשהמדינה יכלה לשים כסף בצד לפיצוי, כשמדובר במבצע יזום מראש".

ח"כ אפרת רייטן: "המסר שהאוצר מעביר פה הוא עוד נזק לחברה הישראלית ולחברות שיצטרכו עכשיו גם לשלם לעו"ד ולהיגרר למערכה משפטית, במצב שיכול היה להיפתר, שלא לדבר על מה שזה יעשה לחברות הביטוח, כשמכל האפשרויות בחרתם באוטומט של לא".

היו"ר ביטן: "זו שערורייה מה ששר האוצר עושה, כשאתם יודעים שהמדינה לא תתחמק מתשלום, זה ייקח זמן אבל תשלמו כי האחריות היא שלכם במלוא מובן המילה. יש רה"מ וממשלה ועל שרת התחבורה לפנות אליהם בעניין הזה. נגבש הצעת החלטה שתשמש נגדכם בבימ"ש".

עו"ד רז נזרי, המייצג את חברת ארקיע: "מה שנאמר היום יכול היה להיאמר ברגע הראשון. זה מקרה מובהק שבו מה שלא ישלמו עכשיו בזול ישלמו בהמשך יותר ביוקר. כל גורם עסקי פרטי היה מכניס את היד לכיס במקרה כזה. ברור שיהיו תביעות וזה יתגלגל לפרקליטים ולבימ"ש. חברות התעופה קיבלו הוראות להטיס מטוסים ריקים ולהטיס נוסעים ויש לפצותן בנפרד. זהו נזק ישיר, מקרה קלאסי שמחייב לתפור חליפת פיצויים".

עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע: "ערימות של תביעות מגיעות לחברות התעופה ואנחנו כרגע מתעללים בלקוחות כשאנחנו לא עונים להם. היום ב-16:00 יתקיים דיון ציני של שרת התחבורה בעניין בייס לחברת ויז, דבר שימחק את חברות התעופה, כשבמלחמה ויז הראשונים שברחו מכאן. העברתי מכתב לרה"מ בעניין הפיצויים ולא נענינו".

אורי סירקיס מנכ"ל ישראייר: "במסגרת המבצע נדרשנו לבטל עשרות טיסות ולהעביר מטוסים לחו"ל, אנחנו מקבלים מדי יום תביעות בהיקפים של מיליונים רבים, ואנחנו מבקשים התערבות מידית לקידום חקיקה שתגן עלינו כי בבימ"ש אומרים שביטלנו את הטיסה וזו סיטואציה בלתי אפשרית. בעיתוי ציני יש היום דיון של שרת התחבורה לאפשר לויז להקים כאן בייס".

שלומי זפרני, אל-על: מדיון לדיון אנחנו ממשיכים לגלגל את ציבור הצרכנים ללא מענה או ודאות והגיע הזמן שנייצר פתרונות. אנחנו ראויים לצאת מפה עם החלטה".

לאחר הפסקה ממושכת להתייעצויות עם חברי הוועדה, הצביע היו"ר ביטן על הצעת החלטה שאותה אישרה הוועדה פה אחד:

1. ועדת הכלכלה קיימה כמה וכמה דיונים ממושכים בסוגיית הפיצוי לנוסעים שנמנעה מהם האפשרות לשוב לישראל מחו"ל בעקבות מבצע "עם כלביא", שבמהלכם נשמעו כלל הגורמים הנוגעים בדבר ובכלל זה נציגי הממשלה ונציגי ציבור.

2. במהלך הדיונים, ועדת הכלכלה קראה לממשלה להציג מתווה לפיצוי הנוסעים שספגו הוצאות כספיות כבדות בעקבות הישארות בלתי מתוכננת בחו"ל.

3. לצערנו, ועל אף קריאותינו החוזרות ונשנות לגיבוש מתווה והעמדה המקצועית שהציגה רתייא, לא הוצג בפנינו מתווה כלשהו לפיצוי, בשל התנגדותו של שר האוצר לפיצוי כלשהו. כתוצאה מהתנגדות זו, שרת התחבורה לא מצאה לנכון להגיש לוועדת הכלכלה צו לפי חוק שירותי תעופה, שיתאים את ההטבות שנוסעים זכאים להן מחברות התעופה בשל ביטולי טיסות.

4. ועדת הכלכלה סבורה שבמצב הדברים הנוכחי, שבו בעקבות סגירת המרחב האווירי של ישראל בשל המבצע שאותו יזמה המדינה בוטלו כלל הטיסות על ידי כל חברות התעופה הישראליות והזרות, האחריות לפיצוי היא של המדינה. זאת כפי שהיה נהוג בהקשרים אחרים לגבי פיצוי נזקי מלחמה. ועדת הכלכלה סבורה כי היה נכון ומוצדק לגבש מתווה שבמסגרתו תיקבע חלוקה של הנזק בין המדינה, חברות התעופה והנוסעים. מאחר שלא הובא בפנינו מתווה כאמור, אנו סבורים כי האחריות לפיצוי רובצת על המדינה.

5. ההשלכות לאי הבאת מתווה פיצוי הוגן כפי שהצענו הן כבדות, הן לגבי חברות התעופה והן לגבי הצרכנים, ובפרט עלויות הכרוכות במספר רב של הליכים משפטיים שינוהלו בעקבות נזקי המבצע והסכומים שיושתו על חברות התעופה. הדבר ייצור עומס על מערכת המשפט ועל משרדי הממשלה ויטיל על המדינה הוצאות כספיות משמעותיות, אולי אף יותר מהסכום שהיה מוקצה לפיצוי

6. לגבי חברות התעופה הישראליות, הן זכאיות לפיצוי בשל נזקים שספגו בעקבות המבצע, שכן הן העבירו את צי המטוסים שלהן לחו"ל לפי הוראות הממשלה, וכן הפעילו טיסות חילוץ גם כן לפי הוראת הממשלה. לגבי חלק מחברות התעופה הישראליות, הדבר אף עלול להביא לקריסתן.

7. לגבי הנוסעים, ברור כי לא מוצדק ולא סביר לצפות כי הם יישאו בעלויות משמעותיות עקב מבצע מלחמתי שיזמה המדינה.

8. לאור הודעת נציג משרד האוצר בדיון היום בדבר החלטת שר האוצר להתנגד למתן פיצוי כלשהו במסגרת מתווה ייעודי לענף התעופה, אנו סבורים כי זו החלטה לא סבירה בנסיבות העניין ודורשים, פה אחד, כי ראש הממשלה בעצמו ייכנס לעובי הקורה כפי שמתחייב מהנסיבות שתיארתי ומהמחלוקת בין שרי האוצר והתחבורה, ויוביל למתווה פיצוי הוגן וראוי ללא דיחוי".