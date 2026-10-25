הכנסת מתחלפת? עו"ד יוסף ויצמן מזהיר: "החובות נשארים"

עבור משפחות ועסקים רבים בישראל, משבר כלכלי אינו נוחת בהכרח כרעם ביום בהיר. במקרים רבים הוא מתפתח בהדרגה: הלוואה ראשונה לכיסוי חריגה זמנית, הלוואה נוספת שנועדה לעמוד בהחזרי הראשונה, ובהמשך דחיית תשלומים לספקים, חיובים חוזרים ושיחות אזהרה מהבנק. כל זאת מתרחש כאשר בעלי העסק או ראשי המשפחה ממשיכים לעבוד סביב השעון, מנסים לעמוד בהתחייבויות ומקווים לשיפור בחודש הבא.

על רקע מערכת הבחירות והשיח הציבורי הגובר סביב המצב הכלכלי, שאלת ההתמודדות המעשית עם חובות הופכת לקריטית. מי שכבר מתקשה לעמוד בתשלומים החודשיים אינו יכול להמתין למדיניות הכלכלית שתגבש הכנסת הבאה, וזקוק למענה מיידי ומדויק לחשבון הבנק, לבית ולעסק.

לדברי עו"ד יוסף ויצמן, העומד בראש משרד עורכי דין העוסק בחדלות פירעון, בהסדרי חוב, בגבייה משפטית ובכינוס נכסים, אחד הכשלים המרכזיים הוא הפער שבין תחילת ההסתבכות לבין הפנייה לייעוץ מקצועי. "אנשים עושים מאמצים עצומים כדי להמשיך לשלם. הם מצמצמים הוצאות, לוקחים הלוואה נוספת ולעיתים נעזרים במשפחה. אלה צעדים שנובעים מתחושת אחריות, אבל צריך לבדוק אם הם באמת פותרים את הקושי או רק דוחים אותו", מסביר עו"ד ויצמן. "כשההחזר החודשי כבר אינו מתאים להכנסה, חובה לבחון את התמונה המלאה".

עו"ד ויצמן, המרצה במשך שנים בתחומי ההוצאה לפועל וחדלות הפירעון, מדגיש כי עצם הפנייה לעורך דין אינה מהווה בהכרח הכרזה על כישלון או על פתיחה מיידית בהליך משפטי כולל. "הפגישה הראשונה צריכה להתחיל בבדיקה, לא בהחלטה על הליך. בוחנים מה היקף החובות, מהן ההכנסות, אילו נכסים קיימים והאם העסק מסוגל להמשיך לפעול ברווחיות. רק לאחר מכן בוחנים את הדרך המתאימה".

לדבריו, לעיתים מדובר בקושי תזרימי נקודתי שניתן לפתור במשא ומתן להסדר חוב, ורק במקרים אחרים נדרש הליך של חדלות פירעון. "המטרה היא להגיע לפתרון שהלקוח יכול לעמוד בו לאורך זמן. הסדר שנראה טוב ביום החתימה אך מבוסס על סכומים שאין יכולת אמיתית לשלם, יחזיר את האדם מהר מאוד לאותה נקודה".

יתרון משמעותי בניהול משא ומתן כזה נשען על היכרות עם המערכת משני צדיה. משרדו של עו"ד ויצמן מייצג הן חייבים בהליכי שיקום והן נושים הפועלים לגביית כספם. "כדי לנהל משא ומתן מוצלח צריך להבין מה מטריד את הנושה, אילו נתונים הוא צריך לראות ומה יגרום לו להעדיף הסדר על פני המשך הליכים משפטיים", אומר עו"ד ויצמן ומזכיר כי לעיתים גם בצד הנושה עומד עסק קטן שנאבק על תשלום משכורות. "בקשה להתחשבות אינה תוכנית כלכלית. צריך להציג נתונים ברורים, להסביר את מקור הכשל ולהוכיח יכולת קיום של ההצעה".

מעבר להיבט הכספי, משבר חובות גובה מחיר אישי ומשפחתי כבד. תחושת הבושה, החשש ממענה לטלפונים ואי-הוודאות מול המערכת המשפטית יוצרים עומס נפשי שמקשה על קבלת החלטות עניינית.

"אנשים יודעים כמה הם חייבים, אך לא תמיד יודעים מהן הזכויות והאפשרויות שעומדות לרשותם. משבר כלכלי עלול לפגוע גם במי שהתנהלו באחריות מוחלטת במשך שנים. הצעד הראשון הוא לעשות סדר, להבין את המצב לאשורו ולגבש תוכנית פעולה מעשית שתאפשר אופק חדש, מבלי להמתין למערכת הפוליטית", מסכם עו"ד ויצמן.