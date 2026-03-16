כיכר השבת
"בניגוד לפרסומים"

האם באמת יש עיכוב בכספים המגיעים לאנשים ועסקים שנפגעו? | ההודעה של משרד האוצר

לאחר הפרסומים שהיו ברחבי הרשתות החברתיות, על כך שיש עיכובים במתן הפיצויים שהמדינה התחייבה, משרד האוצר הוציא הודעת הבהרה בנוגע לפיצויים | ההודעה המלאה (חדשות מלחמה)

במשרד האוצר נאלצו להוציא לפני זמן קצר (שני) הודעת הבהרה בנוגע לפיצוי בעלי העסקים שנפגעו במצבע .

ההודעה מגיעה לאחר הפרסומים שהיו ברחבי הרשתות החברתיות, על כך שיש עיכובים במתן הפיצויים שהמדינה התחייבה.

בהודעה נכתב: "בניגוד לפרסומים, אין כל עיכוב במתווה הפיצוי לעסקים ולעובדים על ימי "שאגת הארי".

"על מתווה הפיצוי", נכתב בהודעה: "לעבור בחקיקה ראשית בכנסת. במשרדי האוצר וברשות המיסים יסיימו את הכנת הצעת החוק תוך ימים ספורים, ויפרסמו אותה להערות הציבור. לאחר מכן תוגש ההצעה לועדת שרים לחקיקה ומשם לחקיקת הכנסת."

עוד נכתב: "במשרד האוצר עובדים על כך מסביב לשעון, במקביל להכנת תקציב המדינה לכנסת, כדי שההצעה תקודם ותיכנס לתוקף במינימום הזמן האפשרי".

לסיום נכתב: "לוחות הזמנים להכנת המתווה לחקיקה מהירים יותר ביחס לאירועים קודמים כמו "עם כלביא" ו"".

