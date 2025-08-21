כיכר השבת
'משבר הרכבת'

רגב: "תחנת ההגנה תחזור לפעול בראשון, ולמחרת גם תחנת השלום"

שרת התחבורה רגב הודיעה היום, כי תחנות הרכבת בתל אביב יחלו לחזור לשגרה כבר במהלך תחילת השבוע הבא | "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים, נקדים את החזרת הרכבות לתפקודן" (תחבורה)

רכבת ישראל (צילום: אנדריי מיגולניה, משה יחזקאל)

שרת התחבורה מירי רגב קיימה היום (חמישי) מסיבת עיתונאים בה הודיעה כי משבר הרכבות יתוקן, והחזרה לשגרה תחל משבוע הבא - לדבריה: "כבר ביום ראשון תחזור תחנת ההגנה לפעול, ולמחרת גם תחנת השלום".

במסיבת העיתונאים הוסיפה רגב: "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים, ונקדים את החזרת הרכבות לתפקודן".

מנכ"ל רכבת ישראל אבי אלמליח אמר כי "התוכנית המקורית הייתה לסיים ביום שלישי הקרוב. ביום שני נסיים את האזור של תחנת ההגנה, אבל בכפר ויתקין הדבר ייקח עוד כמה ימים, ויסתיים רק בשבוע שלאחר מכן".

רגב התייחס גם לתלונות הציבור בשל משבר הרכבות: "אני יכולה להבין את הכעס ואת התסכול. גם הילדים שלי נוסעים ברכבת, וגם השכנים והמשפחה. הרכבת היא עוגן מרכזי בתחבורה הציבורית", לדבריה: "ניסינו לתת את החלופות הטובות ביותר".

בשישי האחרון הודיעו ברכבת ישראל, על פגיעה חמורה בתשתית החשמול במסילות בעקבות רכבת משא. מבדיקות שנערכו במהלך הלילה עולה כי הרכבת פגעה בכבלי החשמול בשני מוקדים עיקריים: באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובין חדרה לנתניה. כתוצאה מהאירוע נגרם נזק כבד לתשתית, המתפרס על פני מאות מטרים.

