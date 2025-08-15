נזק של מאות מטרים: כך נפגעו תשתיות הרכבת במרכז

רכבת ישראל הודיעה הבוקר (שישי) על פגיעה חמורה בתשתית החשמול במסילות בעקבות רכבת משא. מבדיקות שנערכו במהלך הלילה עולה כי הרכבת פגעה בכבלי החשמול בשני מוקדים עיקריים: באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובין חדרה לנתניה. כתוצאה מהאירוע נגרם נזק כבד לתשתית, המתפרס על פני מאות מטרים.

האירוע נמצא בחקירה, וצוותי הרכבת פועלים לאיסוף ופינוי חלקי התשתית מהמסילות. במקביל, נערכים פתרונות שירותיים זמניים, כולל הפעלת כל רכבות הדיזל בימים הקרובים, במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בשירות הנוסעים. לצורך תיקון התקלה מוקדם ככל האפשר, רכבת ישראל תגברה את צוותי העבודה בשטח.

הבוקר לא תופעלנה רכבות בין תחנות בנימינה ונתניה, וכן בין תחנות תל אביב-הגנה ללוד/נתב"ג. קווי הרכבת יופעלו במתכונת הבאה:

* קו ב"ש–לוד וחזרה

* קו בית שמש–לוד וחזרה

* קו אשקלון–בנימינה (מצד דרום) עד לוד וחזרה

* קו ראשונים – הפעלה מלאה

* קו יצחק נבון–נתב"ג וחזרה

* קו אשקלון–הרצליה – הפעלה מלאה

* קו נהריה–ב"ש (מצד צפון) עד בנימינה

* קו מודיעין–יצחק נבון – הפעלה מלאה

* קו העמק – הפעלה מלאה

* קו כרמיאל–חוף הכרמל – הפעלה מלאה

רכבת ישראל מפעילה היסעים חלופיים בתחנות: תל אביב סבידור מרכז, לוד, נתב"ג, נתניה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל ומודיעין מרכז.

נוסעים בין תל אביב לחיפה והצפון מומלץ להשתמש בקווי אוטובוס מתוגברים ממסופי חוף הכרמל, מסוף 2000 ומרכזית המפרץ. נוסעים בין ירושלים לתל אביב יכולים להשתמש בקווי אוטובוס ממסוף 2000 ומהתחנה המרכזית בירושלים.

רכבת ישראל מעריכה כי תיקון התקלה יימשך מספר ימים. החברה מתנצלת על אי הנוחות וממשיכה לעדכן את הנוסעים בהתאם למצב.