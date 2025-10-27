משה פלדמר מונה לסמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בעדית מימון

עדית מימון, המתמחה במתן אשראי חוץ בנקאי בעולמות הנדל"ן בישראל, מחזקת את שורות ההנהלה. משה פלדמר מונה לסמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בחברה. פלדמר שימש עשרות שנים בתפקידי ניהול בכירים במערכת הבנקאית, חבר הנהלה ומנהל מערך השיווק בבנק טפחות, מנהל אגף שיווק בבנק מזרחי טפחות, ובשלוש שנים האחרונות כראש אגף פיתוח עסקי בחטיבת המשכנתאות בבנק לאומי.
במסגרת תפקידו כסמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, יפעל פלדמר לבניית המותג עדית מימון ויסייע לביסוסו כגורם מוביל מבין חברות המימון החוץ בנקאי, ולהרחבת פעילות החברה במתן אשראי ליזמים ובמימון פרויקטי נדל"ן ברחבי הארץ.
שרון זאורבך יו"ר דירקטוריון עדית מימון: "צירופו של משה פלדמר להנהלת החברה הינו חלק מאסטרטגית החברה לצמיחה משמעותית בתחומי מימון נדל"ן בכלל, וליווי פיננסי לפרויקטים בפרט, והפיכתה של עדית מימון לגורם משמעותי בתחום מימון הנדל"ן".
רות לוי מנכלי"ת עדית מימון: "ניסיונו ומקצועיותו של משה פלדמר תסייע בידינו בהגעה לקהלי מטרה נוספים, להרחבת פעילות החברה ותעניק ערכים נוספים ללקוחות החברה".
עדית מימון נוסדה בשנת 2023 על ידי קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים מעולמות המשפט, הנדל"ן והכלכלה, ביניהם משרד חדד רוט ושות', מר ג'ימי קזרי, חיים מימון, שרון זאורבך מנכ"ל חברת היעוץ האסטרטגי MNS וקבוצת משקיעים נוספים.
