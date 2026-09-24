פשוט לחנך; שניאור רוכברגר

אתה חוזר הביתה אחרי יום עבודה מתיש. בקושי הצלחת לשבת רגע, ועכשיו אתה פותח את הדלת ורואה חול פזור בכל הסלון, או מטבח שנראה כאילו עבר בו טורנדו כי מישהו החליט "להכין אוכל" בלי שום אחריות. אף אחד מבני העשרה לא חשב לרגע להוריד את הפח והוא עולה על גדותיו, הגוף עייף, העצבים על הקצה, והמילים שרוצות לצאת, לא יועילו לאווירה או יגרמו לכולם להירתם לסדר את הכאוס.

זה הרגע המדויק שבו הכי קל לאבד שליטה, וגם הרגע הכי חשוב לא לאבד אותה. לא כי אתם חייבים להיות מושלמים, אלא כי דווקא ברגעים האלה, הילדים לומדים מי אנחנו באמת ומה בדיוק הם יעשו כשיעמדו מול סיטואציה מורכבת בחייהם.

לפני הכול, משפט חשוב: העייפות שלכם אמיתית, והתסכול לגיטימי לגמרי. אתם לא הורים גרועים כי בשנייה הראשונה בערתם מבפנים. זו תגובה אנושית נורמלית לעומס, ולא איזשהו כשל הורי. השאלה היא לא אם תחושו כעס. אתם כועסים, וזה בסדר. השאלה היא מה תעשו עם השנייה שאחרי הכעס, והנה כמה כלים שמצילים את החינוך של הילדים.

# אל תעשה

אלו המילים שהורסות לילד את הביטחון העצמי - וזה מה שתגידו לו במקום הרב אשר גרוזמן | 17.09.26

* אל תגיבו מהבטן, מיד.

* הרגע הראשון של הזעם הוא הכי לא יעיל. אתם מגיבים מתוך עייפות ובלי מחשבה. תנו לו לעבור עם נשימה עמוקה.

* אל תשוו בין המצב הזה למצבים אחרים וזמנים שונים.

* "אתה תמיד ככה", "אני אף פעם לא יכולה לסמוך עליך", משפטים שנאמרים בזעם נשארים בזיכרון של הילדים הרבה אחרי שהבלגן הסתיים ומייצרים ילד עם "פלומבה" שאין לו מה להפסיד, ולא יכול להוכיח ההיפך.

* אל תענישו מתוך הרגע.

* עונש שנקבע כשאתם רותחים הוא כמעט תמיד מוגזם, ותצטרכו לרכך אותו אחר כך, מה שמלמד את הילד שהשיפוט שלכם לא אמין.

* אל תעמיסו על הילד את היום שלכם.

* "יש לי כבר כל כך הרבה על הראש, ועכשיו גם זה". זו אולי תחושה אמיתית, אבל מבחינת הילד היא נשמעת כאילו הוא אשם בעומס שלכם. הוא לא.

* אל תתביישו לצאת מהחדר.

* "אני צריכה כמה דקות" זו לא חולשה. זה בדיוק ההפך. זו שליטה עצמית בפעולה.

# עשה

*קחו את הנשימה לפני המילה.

* שתי שניות שקט לפני שפותחים את הפה, שוות יותר מכל תגובה מהירה. אפשר גם לספור עד חמש בראש, ממש כמו שלימדו אתכם.

* תנו שם לעייפות שלכם, בקול.

* "אמא עייפה מאוד עכשיו, ואני רואה בלגן גדול". זה רגע של כנות רגשית, זה לגיטימי, וזה מלמד את הילד שרגשות אפשר לתאר במילים ולא רק להתפרץ מהם.

*הורידו את הקול, אל תרימו אותו.

* קול נמוך ותקיף משדר שליטה. צעקות משדרות פאניקה, וילדים מתקשים לקחת ברצינות הורה בפאניקה. גם אתם לא הייתם לוקחים ברצינות מישהו כשהוא מתנהל ככה.

* תנו לעצמכם רגע לפני שנכנסים הביתה.

* אם ידוע לכם שהדרך מהעבודה קשה, נסו דקה של נשימה במכונית או במעלית לפני שאתם פותחים את הדלת. זה נשמע קטן, אבל זה משנה את הרגע הראשון ומוריד את ה"זעזוע" מהבלגן בכמה רמות.

*הפרידו בין המעשה לרגע.

* אפשר, ואפילו כדאי, להטיל תוצאה ברורה על מה שקרה: לנקות, לתקן, לקחת אחריות. אבל את זה עושים אחרי שהרגשות נרגעו.

* ואם בכל זאת נשברתם - חִזרו ותקנו.

* "אני צעקתי מקודם, זה לא היה בסדר, הגזמתי בתגובה שלי, אני מצטער" - הוא אחד המשפטים החינוכיים החזקים ביותר שקיימים. הוא לא מוחק את ההתפרצות, אבל הוא מלמד את הילד את הדבר הכי חשוב: שגם מבוגרים טועים, וגם מבוגרים חוזרים ומתקנים.

הורה שאף פעם לא כועס זה דבר שלא קיים, ובעצם גם לא בריא. המטרה שלנו היא להיות הורה שיודע לעצור לפני שהוא מזיק לטווח הארוך, ולתקן כשהוא בכל זאת נכשל. הילד שעכשיו פיזר חול בסלון, יום אחד יהיה הורה בעצמו, עייף מהעבודה, מול הבלגן של הילדים שלו. הפאסון שהוא רואה אצלכם היום, לא ברגעים המושלמים, אלא בדיוק ברגעים הקשים האלה, הוא בדיוק מה שהוא ייקח איתו לשם. אתם רוצים נכדים מאושרים - זו הדרך - ממש עכשיו זה בידכם.

בהצלחה!

שניאור

https://wa.me/972723714400

לקבלת העלון למייל:

alon@achvat.co.il

להפצה בבית הכנסת שלכם:

https://achvat.fillout.com/t/4SCUrNZZ7fus

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

לקבלת העלון בקובץ PDF, שלחו הודעה בווצאפ: