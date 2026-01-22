כיכר השבת
פאנל הפרשנים באולפן | צפו

הקלטות הרבנים חשפו את האמת מאחורי חוק הגיוס; לא גיוס אלא עצירת הגזירות | אולפן ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו נחשפו הקלטות דרמטיות של גדולי ישראל המסבירים כי חוק הגיוס החדש לא יוביל לגיוס חרדים אלא לעצירת הגזירות על לומדי התורה; וגם: שבוע בו נפטרו שני פעוטות במעון לא מפוקח בירושלים ומפגין נדרס למוות, הפוליטיקאים מאשימים את היועמ"שית, המשטרה וההסתה אך בוחרים לברוח מכל חשבון נפש פנימי • בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, איציק סודרי ואבי גרינצייג (ליל שישי)

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', יועץ התקשורת איציק סודרי ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

האסונות במגזר החרדי

שני פעוטות נפטרו במעון לא מפוקח בשכונת רוממה בירושלים, הפוליטיקאים החרדים בחרו להאשים את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, באסון הנורא בשל ביטול סבסוד המעונות.

יממה לאחר מכן צעיר חרדי שחזר מהפגנה נדרס למוות וצעיר אחר נדרס ונפצע באורח קשה. גם באירועים אלו הפוליטיקאים החרדים בחרו להאשים את המשטרה וההסתה אך שלא לערוך גם חשבון נפש פנימי במגזר החרדי.

סערת חוק הגיוס

בכנסת ממשיכים לקדם את חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, במקביל בש"ס ו'דגל התורה' הודיעו כי בניגוד לאיומים, הם יצביעו בשבוע הבא בעד תקציב המדינה בקריאה ראשונה למרות האיומים שחוק הגיוס לא עבר.

בתוך כך, הקלטות של מנהיגי הציבור החרדי חשפו כי חוק הגיוס החדש נועד לקנות שנתיים של גזירות כלכליות, מה שעורר סערה גדולה בפוליטיקה. עד כמה ההקלטות יובילו לנפילת החוק והאם הוא יגרום לנזק בלתי הפיך בעתירות בבג"צ?

