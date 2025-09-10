יממה אחרי: נתניהו מתייחס לתקיפה הדרמטית - ומשגר מסר לקטאר

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (רביעי) סרטון שבו התייחס לתקיפה הדרמטית בקטאר, שבה נעשה ניסיון לחסל את בכירי חמאס - ניסיון שלפי שעה לא ברור אם הצליח. הוא העביר בדבריו מסר לקטאר ורמז שעליה "לגרש את הטרורייסטים".

"מחר חל ה־11 בספטמבר. אנו זוכרים את ה־11 בספטמבר", אמר נתניהו באנגלית. "ביום ההוא ביצעו טרוריסטים אסלאמיסטים את מעשה הברבריות הנורא ביותר על אדמת אמריקה מאז ייסודה של ארצות הברית.

"גם לנו יש את ה־11 בספטמבר שלנו. אנו זוכרים את ה־7 באוקטובר. ביום ההוא ביצעו טרוריסטים אסלאמיסטים את מעשה הברבריות הנורא ביותר כלפי העם היהודי מאז השואה".

ראש הממשלה המשיך: "ומה עשתה אמריקה בעקבות ה־11 בספטמבר? היא התחייבה לצוד את הטרוריסטים שביצעו את הפשע הנתעב הזה, בכל מקום שבו יהיו. והיא גם העבירה החלטה במועצת הביטחון של האו”ם, שבועיים לאחר מכן, שקבעה שממשלות אינן יכולות להעניק מקלט לטרוריסטים.

"ובכן, אתמול פעלנו באותו קו. הלכנו אחרי מוחות הטרור שתכננו את טבח ה־7 באוקטובר. ועשינו זאת בקטאר – שמעניקה מחסה לטרוריסטים, שמארחת אותם, שמממנת את חמאס, שמספקת לראשי הטרור וילות מפוארות, שמעניקה להם הכול.

"עשינו בדיוק את מה שעשתה אמריקה כשהיא הלכה אחרי הטרוריסטים של אל־קאעידה באפגניסטן, ואחרי שחיסלה את אוסמה בן לאדן בפקיסטן".

בשלב הזה אמר נתניהו: "כעת, מדינות שונות בעולם מגנות את ישראל. עליהן להתבייש בעצמן. מה הן עשו אחרי שאמריקה חיסלה את אוסמה בן לאדן? האם הן אמרו, ‘איזה דבר נורא נעשה לאפגניסטן או לפקיסטן’? לא. הן מחאו כפיים. עליהן למחוא כפיים גם לישראל על כך שהיא עומדת על אותם עקרונות ומיישמת אותם.

"ואני אומר לקטאר ולכל האומות שמארחות טרוריסטים – או שתגרשו אותם או שתביאו אותם לדין. משום שאם לא תעשו זאת – אנחנו נעשה זאת.”