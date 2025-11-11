נתניהו על הסיגרים שקיבל: "לא משאית, לא טנדר ואפילו לא ארגז"

בבית משפט המחוזי בתל אביב נמשכת היום (שני) עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 1000 - העוסק במתנות וטובות הנאה שקיבל לכאורה מארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. בדיון התייצב גם שר החינוך יואב קיש.

כשהתובע יונתן תדמור אמר לנתניהו כי התבטא שכמות היסגריות שמעשן תלויה "בכמות הסיגריות שמילצ'ן מביא", ראש הממשלה ביטל את הטענה.

נתניהו אמר: "אתם מנסים להציג כאילו קיבלתי משאית עמוסה בסיגרים. זה היה טפטוף לאורך שנים. לא משאית, לא טנדר ואפילו לא ארגז".

לדברי נתניהו, ניפחו את הסכומים שקיבל באופן משמעותי. "זה סכום קטנטן", הוא טען. "היו סיגרים שהתקבלו בעת פגישות חברתיות".

עוד דיבר נתניהו על יחסיו עם מילצ'ן. הוא סיפר שקיבל ממנו מתנות מהרגע הראשון, גם כשלא כיהן בתפקיד והיה "פגר פוליטי" כלשונו.

לדברי נתניהו, מילצ'ן עשה זאת כדי להרים את מצב רוחו. "הוא כמו אח שלי", אמר ראש הממשלה בין היתר.

בשלב מסוים ראש הממשלה כעס על העיסוק הדקדקני בנושא. לפי הדיווח בכאן חדשות, נתניהו התבטא: "על איזו קטנוניות ועליבות אתם עוסקים פה? שני חברים שלי מביאים לי סיגרים כי הם יודעים שאני אוהב, לא להאמין שאנו דנים בזה עכשיו".

ראש הממשלה הוסיף: "במה אתם דנים פה? בסיגרים לחבר? במקום להתסכל על השחיתות במשטרה, על השקרים ועל שהרסתם משפחות".

זהו היום ה-51 בעדותו של נתניהו. אתמול לא העיד לאחר שבית המשפט נעתר לבקשתו לא להתייצב בבית המשפט בשל פגישות מדיניות.