עם התקרב ימי הרחמים והסליחות ופתיחת מגבית "כופר נפש" השנתית של ארגון הפעילים יד לאחים, שבים בארגון ומעלים את דבריהם הנרגשים של גדולי ישראל, אשר לאורך השנים עמדו מקרוב על פעילות הארגון, עודדו את פעיליו וקראו לציבור להיות שותף במלאכת הצלת הנפשות.

גדולי ישראל התבטאו פעם אחר פעם כי התמיכה ביד לאחים אינה עוד נתינה של צדקה, אלא השתתפות ישירה במפעל של פדיון שבויים, הצלת יהודים והתמודדות יומיומית עם סכנות רוחניות המאיימות על נפשות מישראל.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, המלווה את פעילות יד לאחים לאורך שנים רבות, התבטא על חשיבות ההשתתפות במגבית במילים ברורות: "זהו חוב המוטל על כל איש ישראל; בוודאי שאקח חלק בזה. זו זכות גדולה".

ראש הישיבה אף העלה את הקשר רב השנים לפעילות הארגון ואמר: "שנים שאני מלווה את הפעילות, עוד מימי הזוהר בעת שהמייסד, הגרש"ב ליפשיץ, עמד על מעמדו וניצח על הפעילות כולה".

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בדבריו בירך הגר"ד לנדו את העוסקים במלאכת הקודש ואת התורמים למענה: "תעשו חיל וה' יצליח דרככם. והתורמים בוודאי יזכו להיפדות מכל צר, כל אחד ואחד למה שזקוק".

דברים נרגשים במיוחד השמיע האדמו"ר מצאנז על מהותה של פעילות יד לאחים ועל הזכות הגדולה להיות שותף בה.

האדמו"ר התבטא: "אני לא זקוק שהפעילים יספרו מה שהם עושים. זה הארגון הכי ותיק. הם מוציאים יקר מזולל כפשוטו. זה כופר נפש עבור נפשות רבות".

בהמשך עמד האדמו"ר על הסכנות הרוחניות עמן מתמודדים פעילי הארגון ואמר: "עם ישראל סובל מכל מיני תופעות כואבות של נשירה והתבוללות, והם עומדים בשער להשיב מלחמה שלא יידח ממנו נידח".

האדמו"ר הוסיף כי מדובר בשליחות ייחודית שאינה יכולה להיעשות בידי כל אדם: "זו לא עבודה שכל אחד יכול לעשות. הם משקיעים בזה כוחות עצומים, ובוודאי שחוב קדוש לתמוך בפעילות נפלאה זו".

את דבריו חתם בברכה מיוחדת לתומכים: "התורמים לפדיון שבויים יזכו לרוב שפע ברוחניות ובגשמיות ולשפע קודש".

גם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש העיד על הקשר האישי שלו לפעילות הצלת הנפשות וסיפר כי כבר בצעירותו היה שותף למלאכה זו.

ראש הישיבה תיאר כיצד בימי חורפו השתתף בפעילות ההצלה ואמר: "סגרנו את הגמרות ויצאנו להציל נפשות".

לאחר מכן פנה לעוסקים בפעילות יד לאחים בקריאה נרגשת: "המשיכו את הפעילות שאנו עצמנו עשינו בצעירותנו. זה חשוב לעם ישראל - אתם השליחים שלנו!".

ביד לאחים אומרים כי דבריהם של גדולי ישראל מלמדים על גודל האחריות המוטלת על כלל הציבור להיות שותף בפעילות שאינה פוסקת לאורך כל ימות השנה.

פעילי הארגון עוסקים בהצלת נשים וילדים ממצבים קשים, בליווי ושיקום משפחות, בסיכול פעילות כתות המיסיון ובמאמצים למנוע התרחקות של יהודים מעם ישראל ומתורת ישראל. פעמים רבות הפעילות מתבצעת הרחק מעין הציבור, במקרים מורכבים ורגישים הדורשים ניסיון רב, מסירות ואמצעים גדולים.

מגבית "כופר נפש", המתקיימת מדי שנה לקראת הימים הנוראים, מאפשרת לכל יהודי לקחת חלק ישיר בפעילות זו ולהפוך את כספי הצדקה ופדיון הכפרות לשותפות ממשית בהצלת נפשות.

כפי שהתבטא הגר"ד לנדו - "זהו חוב המוטל על כל איש ישראל", וכפי שהגדיר זאת האדמו"ר מצאנז - "זה כופר נפש עבור נפשות רבות".

ובימים שבהם כל אחד מבקש להרבות זכויות לקראת יום הדין, אין זכות גדולה יותר מהצלת נפש מישראל ומהשותפות במלאכת פדיון השבויים.

ביד לאחים קוראים לציבור להירתם למגבית "כופר נפש", לסייע לפעילות ההצלה ולהיענות לקריאתם של גדולי ישראל: "המשיכו את הפעילות - זה חשוב לעם ישראל, אתם השליחים שלנו".