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טיפול מציל חיים

חבלת ראש קשה: פועל נפצע בתאונת עבודה באתר בנייה

אירוע מורכב של פגיעה קשה באתר בנייה ברחוב מצדה בעיר בני ברק, כאשר פועל זר כבן ארבעים וחמש נפצע באורח קשה ביותר בראשו. כוחות רפואה והצלה רבים שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול מציל חיים ופינו אותו לבית החולים המרכזי (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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זירת התאונה הקשה (צילום: איחוד הצלה)

אימה וחרדה נרשמו אחר הצהריים באתר בנייה הומה אדם ב, כאשר רעש עבודה שגרתי התחלף בצעקות לעזרה ובזירת דמים מטלטלת. פועל שנלחם על פרנסתו מצא את עצמו ברגע אחד תחת סכנת חיים מיידית, בעוד חובשים ופראמדיקים ממהרים לפרוץ את ההמון ולהילחם על כל נשימה.

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)
זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

על פי דיווחים ראשונים כונני רפואה הוזעקו במהירות שיא אל אתר הבנייה ברחוב מצדה בעיר בעקבות דיווח דרמטי על פועל שנפגע באורח קשה מאוד. חובשים ופראמדיקים שהגיעו ראשונים לזירה מצאו את הפועל, נתין זר כבן 45, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה לאחר שנפגע במהלך עבודתו באמצעות מקדחה חשמלית או נפילה מגובה.

משה ויעקב מלכה, חובשים ביחידת האופנועים של "איחוד הצלה" שטיפלו באירוע מקרוב, תיעדו את הרגעים הקריטיים: "כשהגענו לאתר הבנייה הכווינו אותנו לפועל ששכב ללא הכרה לאחר שנפגע בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל חבישות וקיבועים מתקדמים, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה". במקביל, צוותי מד"א מרחב דן שהצטרפו לזירה המשיכו במאמצי הייצוב, הרדימו והנשמו את הפועל והעבירו אותו להמשך טיפול דחוף בבית החולים, כשרופאים נלחמים על חייו מסביב לשעון.
בני ברקאיחוד הצלהמגן דוד אדוםאתר בניהתאונות עבודה

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