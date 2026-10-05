חבלת ראש קשה: פועל נפצע בתאונת עבודה באתר בנייה

אימה וחרדה נרשמו אחר הצהריים באתר בנייה הומה אדם בבני ברק, כאשר רעש עבודה שגרתי התחלף בצעקות לעזרה ובזירת דמים מטלטלת. פועל שנלחם על פרנסתו מצא את עצמו ברגע אחד תחת סכנת חיים מיידית, בעוד חובשים ופראמדיקים ממהרים לפרוץ את ההמון ולהילחם על כל נשימה.

על פי דיווחים ראשונים כונני רפואה הוזעקו במהירות שיא אל אתר הבנייה ברחוב מצדה בעיר בעקבות דיווח דרמטי על פועל שנפגע באורח קשה מאוד. חובשים ופראמדיקים שהגיעו ראשונים לזירה מצאו את הפועל, נתין זר כבן 45, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה לאחר שנפגע במהלך עבודתו באמצעות מקדחה חשמלית או נפילה מגובה.

משה ויעקב מלכה, חובשים ביחידת האופנועים של "איחוד הצלה" שטיפלו באירוע מקרוב, תיעדו את הרגעים הקריטיים: "כשהגענו לאתר הבנייה הכווינו אותנו לפועל ששכב ללא הכרה לאחר שנפגע בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל חבישות וקיבועים מתקדמים, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה". במקביל, צוותי מד"א מרחב דן שהצטרפו לזירה המשיכו במאמצי הייצוב, הרדימו והנשמו את הפועל והעבירו אותו להמשך טיפול דחוף בבית החולים, כשרופאים נלחמים על חייו מסביב לשעון.